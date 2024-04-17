"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу

Молодая возлюбленная знаменитого пенсионера возмущена нападками общественности. Брухуновой не могут простить, что она успела пожить на чужих харчах, воспользовавшись добротой Елены Степаненко, а затем увела из семьи ее мужа – Евгения Петросяна.

Нет худа без добра. С одной стороны — Елена Степаненко впустила домой провинциальную девушку и поплатилась за это семейным счастьем. С другой — она вычеркнула из жизни предателя, который посмел увлечься девицей вопреки 30-летнему браку. К тому же, не будь проворной Татьяна Брухунова, то Евгений Петросян не обзавелся бы сыном и дочкой на старости лет.

Так что Елену Степаненко можно смело поздравить, она избавилась от груза лишних хлопот, отсудила неплохое имущество, а после развода похудела и похорошела. А вот бывшей сопернице юмористки можно лишь посочувствовать — ежедневно молодая супруга Петросяна получает замечания и нелестные отзывы о своей персоне, ведь в глазах общественности она разлучница, которая якобы клюнула на деньги пожилого артиста и вскружила ему голову.

Что интересно, Евгений Петросян вступил в брак с Татьяной Брухуновой несколько лет назад, но до сих пор она в самом центре внимания критиков. А 17 апреля жена юмориста не выдержала и выкатила в соцсети пост с видеороликом адвоката Сергея Жорина. Видимо, женщина сделала это в надежде, что слова эксперта остановят шквал негатива в ее адрес.

На камеру Жорин записал речь о том, можно ли привлечь к ответственности за комментарий. Сделал он это для личного блога, но жена 78-летнего Петросяна решила позаимствовать контент и таким образом пригрозила народу. "Не вздумайте мне хамить!" — на этих словах заканчивается видеоряд, что выглядит как очевидная попытка запугать порицателей.

Отметим, что Татьяна Брухунова и сама успела ляпнуть не одно крепкое словцо, что отразилось на ее репутации нелучшим образом. В то время как Евгений Петросян не лезет на рожон, его возлюбленная воюет с недоброжелателями, тем самым навлекая на себя мощные волны общественного негатива.