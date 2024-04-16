Anchovy’s Club: в пивном ресторане отменили мясо

С приходом весны ресторанная жизнь столицы как будто обретает второе дыхание. То ли долгая, изнурительно снежная зима виновата в том, что сразу всем хочется праздника, то ли сакральное знание бизнес-стратегий заставляет рестораторов делать особую ставку именно на это время года, то ли просто так совпало, но новые проекты с оригинальными концепциями открываются в Москве один за другим. Очередная яркая премьера случилась в первые дни апреля в Колокольниковом переулке неподалеку от Трубной площади.



Речь идет об Anchovy’s Club – совместном проекте ресторанных групп Folk Team и Dreamteam, тот случай, когда разные компетенции органично дополняют друг друга. В одном пространстве, где много воздуха и света, расположились открытая кухня, тусовочный бар, ледяная витрина и широкая рассадка в зал. Интерьер напоминает одновременно и кают-компанию на круизной яхте, и незатейливый портовый кабачок, и стильное кафе где-нибудь на приморском бульваре. Рядом – широкая, уходящая в уютный сквер многоярусная терраса, которая и сама по себе невероятно привлекательна.

Заведение позиционируется как рыбная брассерия, где много отличного разливного пива собственного производства и относительно простая, но талантливо исполненная еда исключительно из даров моря. Мяса в Anchovy’s Club совсем не подают.

Кстати, вопреки ожиданиям и многообещающему названию, анчоуса здесь непозволительно мало - всего одна позиция, зато помещенная сразу в раздел деликатесов. Помимо него там оказались сельдь из сибаса, маринованный осьминог, щучья икра, а еще сало из масляной рыбы. Тех, кто помнит дерзкое мухинское коко лардо, таким продуктом-обманкой наповал, может быть, и не сразишь, зато вкусно. Особенно, если отведать его в виде сморреборда на бородинском хлебе – со сладкой дижонской горчицей и перышком слегка подмаринованного лука.

За кухню отвечает Иван Марков, который несмотря на свой относительно юный возраст трижды стал призером World Skills. Так что и с техниками, и с идеями, и с чувством стиля у 25-летнего шефа дела обстоят неплохо. Меню получилось совсем небольшим – формат брассерии накладывает известные ограничения – но как минимум нескучным.

На закуску здесь предлагают, например, тарамасалату с синнабоном, кобию тоннато, кальмаров в пивном бальзамике и мортаделлу из осьминога, она, как и полагается – с фисташками. Нисуаз готовят с креветкой, цезарь – с сардинами, карбонару – с тунцом, из которого, как выясняется, получаются замечательные шкварки. В хот-доге привычную сосиску заменяет внушительных размеров щупальце осьминога, а в веллингтоне вместо сочной говядины органично смотрится не менее сочное филе лосося.

Из несомненных гастрономических удач Маркова стоит отметить нежные ньокки с красной и щучьей икрой, сочные миничебуреки с крабом и креветкой и fishstroganov из трубача с запеченным пюре.

Запивать все это предлагают пивом авторских сортов, которое льется из дюжины кранов, оригинальными гастрономическими коктейлями, специально сконструированными под блюда из рыбы и морепродуктов, да вином, выбор которого здесь по своей оригинальности и неформатности способен удивить даже опытного винолюба.

Средний счет - 2 500 рублей.