Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией

Занятия спортом имеют важное значение для здоровья и развития детей. Однако при наличии особых заболеваний, таких как эпилепсия, родители часто сталкиваются с вопросом: можно ли заниматься спортом при данном диагнозе и, если да, какие виды спорта будут оптимальными?



На важные вопросы специально для "Дни.ру" ответила врач невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники "Прогноз" Наталья Коньшина.

Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, которое проявляется в виде эпилептических приступов. Для детей, страдающих этим заболеванием, некоторые виды спорта могут представлять опасность и отягощать течение заболевания. Однако, при правильном подходе и контроле специалистов, занятия спортом имеют положительное влияние на физическое и психическое благополучие детей с эпилепсией.



Несмотря на то, что диагноз эпилепсия один, существует множество форм и проявлений этого состояния. Решая вопрос о занятиях спортом, прежде всего, важно обсудить с неврологом возможные риски и ограничения, связанные с конкретным случаем. Каждый ребенок с эпилепсией имеет свои индивидуальные особенности, и подход к выбору вида спорта и интенсивности занятий должен быть индивидуализированным.

Одним из самых частых вопросов на моих консультациях является возможность занятий плаванием у детей с эпилепсией. Существуют важные рекомендации по этому поводу, так международная противоэпилептическая лига ILAE дает такие рекомендации: пациентам разрешается плавать по согласованию с лечащим врачом при условии ремиссии по приступам более 6 месяцев и соблюдения следующих мер безопасности.

Необходимо предупредить о возможности возникновения приступа.

Дети находятся в воде только в присутствии взрослых.

При нахождении в море, реке, озере и других открытых водоемах ребенок обязательно должен быть в спасательном жилете.

Не рекомендуется подводное плавание.

Что касается других вариантов физической активности, важно учитывать, что некоторые виды спорта, связанные с интенсивной физической нагрузкой, контактными столкновениями или экстремальными условиями, могут быть опасны для детей с эпилепсией. Поэтому важно избегать таких видов деятельности и предпочитать более безопасные альтернативы. К наиболее оптимальным видам спорта для детей с эпилепсией относятся: йога, танцы, фитнес-гимнастика, нейродинамика, занятия теннисом.

Для обеспечения безопасности ребенка с эпилепсией во время занятий любым видом спорта следует соблюдать ряд рекомендаций. Важно, чтобы дети принимали свои противоэпилептические препараты вовремя, избегали переутомления и стрессовых ситуаций, следили за регулярностью отдыха.

Спорт для детей с эпилепсией не должен вызывать переутомления или напряженности сил. Лучше избегать соревнований и сдачи показателей.

Все специалисты, которые работают с ребенком, всегда должны иметь всю информацию о его заболевании и быть обученными оказанию первой медицинской помощи в случае возникновения эпилептического приступа.