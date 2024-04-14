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Суббота 13 апреля

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Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией

Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией
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Занятия спортом имеют важное значение для здоровья и развития детей. Однако при наличии особых заболеваний, таких как эпилепсия, родители часто сталкиваются с вопросом: можно ли заниматься спортом при данном диагнозе и, если да, какие виды спорта будут оптимальными?

На важные вопросы специально для "Дни.ру" ответила врач невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники "Прогноз" Наталья Коньшина.

Врач Наталья Коньшина. Фото: пресс-служба

Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, которое проявляется в виде эпилептических приступов. Для детей, страдающих этим заболеванием, некоторые виды спорта могут представлять опасность и отягощать течение заболевания. Однако, при правильном подходе и контроле специалистов, занятия спортом имеют положительное влияние на физическое и психическое благополучие детей с эпилепсией.

Несмотря на то, что диагноз эпилепсия один, существует множество форм и проявлений этого состояния. Решая вопрос о занятиях спортом, прежде всего, важно обсудить с неврологом возможные риски и ограничения, связанные с конкретным случаем. Каждый ребенок с эпилепсией имеет свои индивидуальные особенности, и подход к выбору вида спорта и интенсивности занятий должен быть индивидуализированным.

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press / www.globallookpress.com

Одним из самых частых вопросов на моих консультациях является возможность занятий плаванием у детей с эпилепсией. Существуют важные рекомендации по этому поводу, так международная противоэпилептическая лига ILAE дает такие рекомендации: пациентам разрешается плавать по согласованию с лечащим врачом при условии ремиссии по приступам более 6 месяцев и соблюдения следующих мер безопасности.

  • Необходимо предупредить о возможности возникновения приступа.

  • Дети находятся в воде только в присутствии взрослых.

  • При нахождении в море, реке, озере и других открытых водоемах ребенок обязательно должен быть в спасательном жилете.

  • Не рекомендуется подводное плавание.

Фото: Andrea Matone / imageBROKER.com / Global Look Press/www.globallookpress.com

Что касается других вариантов физической активности, важно учитывать, что некоторые виды спорта, связанные с интенсивной физической нагрузкой, контактными столкновениями или экстремальными условиями, могут быть опасны для детей с эпилепсией. Поэтому важно избегать таких видов деятельности и предпочитать более безопасные альтернативы. К наиболее оптимальным видам спорта для детей с эпилепсией относятся: йога, танцы, фитнес-гимнастика, нейродинамика, занятия теннисом.

Для обеспечения безопасности ребенка с эпилепсией во время занятий любым видом спорта следует соблюдать ряд рекомендаций. Важно, чтобы дети принимали свои противоэпилептические препараты вовремя, избегали переутомления и стрессовых ситуаций, следили за регулярностью отдыха.

Спорт для детей с эпилепсией не должен вызывать переутомления или напряженности сил. Лучше избегать соревнований и сдачи показателей.

Все специалисты, которые работают с ребенком, всегда должны иметь всю информацию о его заболевании и быть обученными оказанию первой медицинской помощи в случае возникновения эпилептического приступа.

ДНИ в Telegram

14 апреля 2024, 00:02
Фото: CHROMORANGE / Walter G. Allg?wer / www.globallookpress.com
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