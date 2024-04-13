Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет

Поздравлять этого артиста нужно не только 3 сентября, когда вся страна от мала до велика поет его вечную песню о кострах рябин. Легенда шансона Михаил Шуфутинский отмечает день рождения 13 апреля 2024 года и поражает нас историей успеха!



В советское время за рубежом он часто размышлял о своем везении. Были цветы, символизирующие признание, и были поклонницы — хоть отбавляй, и были гонорары, достойные его таланта. Удивительно, но чтобы взойти на пьедестал славы на родине, ему пришлось ее покинуть. Каждая песня, которую создавал Михаил Шуфутинский, получала народную любовь.

Сегодня, поздравляя с 76-летием заслуженного артиста России, мы смело можем назвать его королем шансона. По случаю праздника "Дни.ру" делятся историей, как жизнь звезды повернулась на 180 градусов.

С раннего детства Михаил Шуфутинский полюбил джаз, поэтому, когда перед ним встал вопрос об эмиграции, с выбором страны проблемы не было. В тот волнительный этап, когда музыкант четко понимал свое будущее и уже готовил необходимые документы, чтобы отправиться из СССР в Америку, во сне ему начали приходить уникальные видения. Так, однажды Михаил Шуфутинский увидел, как поет на сцене в длинном костюме бронзового оттенка и похож на Демиса Руссоса — греческого певца, который обрел популярность на чужбине.

Однозначно, сон оказался "вещим", но Америка не сразу приняла Шуфутинского с распростертыми объятиями. Первое время за рубежом ему пришлось посещать курсы электроники, чтобы иметь хоть какую-то подушку безопасности, ведь артистов в Штатах было и так навалом. Плюс ко всему, Михаил Шуфутинский получал неплохую стипендию и тренировал на учебе иностранный язык.

Правда, вскоре на курсах электроники пришлось поставить жирную точку. Артисту было так тяжело совмещать вечерние выступления в ресторанах и утренние экивоки с паяльником, что как-то раз он уснул с инструментом в руках и получил глубокую рану.

Карьера пошла в гору, когда в Бруклине разошлась его музыкальная пластинка. Тогда Михаил Шуфутинский понял, что нет путь назад и его призвание — музыка.

Вспоминая невероятный путь артиста и его грандиозный успех по возвращении на родину, нет никаких сомнений, что он выполнил свою творческую миссию. По приезде звезды в родные пенаты, его первый грандиозный концерт в Советском Союзе состоялся в Киеве. Тогда Михаил Шуфутинский ощутил невероятное желание остаться со своим народом раз и навсегда.

"Мне больше ничего не нужно, я не хочу ничего другого. И я сказал себе, что буду жить здесь", — так Михаил Шуфутинский охарактеризовал свои мысли в одном из интервью.

