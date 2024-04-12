"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак

Все чаще люди показывают друг на друга пальцем и все реже находят смелость признать собственные ошибки. За 10 лет брака Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева многое проверили на своем опыте, поэтому теперь им впору стать учителями для многих.

Жизнь штука удивительная, ведь в юности маэстро музыки, брат композитора Константина Меладзе, учился на инженера и даже защитил кандидатскую диссертацию по технической специальности. Возможно, если бы Валерий Меладзе продолжил свой путь в том русле, мы бы никогда не услышали песни "Самба белого мотылька", "Иностранец", "Красиво" в его исполнении.

Несмотря на талант многих артистов, да и просто мудрых авторитетных людей, критики привыкли обвинять их практически по любому поводу. Так уж устроен человек, что из-за соринки в чужом глазу устраивает скандал, а в своем глазу бревна не замечает. Один из тех, кто регулярно попадает под раздачу общественности — Валерий Меладзе, который в 2022 году переехал за границу.

И хотя в России больших концертов певца уже давно не намечается, он продолжает оставаться счастливым обладателем фан-сообщества с миллионами человек. И, конечно же, Валерий Меладзе по-прежнему является заботливым мужем Альбины Джанабаевой и надежным отцом для своих детей.

В свежей публикации в социальных сетях супруга артиста разместила неожиданный текст, где, помимо юмора, фигурирует сам Валерий Меладзе и есть отсылка к словам его песни "Салют, Вера!".

"Если у вас отключают электричество, то виноват Меладзе, ведь он тысячи раз обрывал провода", – так Джанабаева спустила на мужа всех собак.

И лишь самые внимательные смогли увидеть в этой шутке мораль: прежде чем искать кругом виноватых, сначала посмотри на себя в зеркало.