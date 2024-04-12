Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса

В пятницу 12 апреля около 15 часов дня в официальном аккаунте Кристины Орбакайте появилась завораживающая публикация. На ближайшее время у Аллы Пугачевой намечено много хлопот.

Старшей наследнице Примадонны пришлось с ранних лет узнать, что такое одиночество. Когда она была ребенком, звездная мать часто оставляла ее ради карьеры, которая хоть и обеспечила семье безбедное будущее, а все-таки оказала не лучшее влияние на внутренний мир Кристины Орбакайте.

Каждому ребенку важно знать и чувствовать, что мама никогда не оставит и не уйдет, не бросит. Но Алла Пугачева была вынуждена выбирать, и в свое время выбор пал вовсе не на дочку. Тем не менее отношения исполнительницы хита "Старинные часы" со старшей дочерью впоследствии окрепли. Кристина Орбакайте не отвернулась от звездной родительницы, а наоборот старалась оберегать семейные узы вопреки ссорам.

И хотя сейчас дочь Примадонны не распространяется о семье, кое-какие зацепки публике разглядеть удается. Так, во второй половине дня 12 апреля в разделе "Истории" в профиле социальных сетей Кристины Орбакайте появился снимок из самолета. Видимо, таким образом именитая наследница решила показать, что находится в дороге. И хотя Орбакайте отправилась на небеса ничего не уточнив, у поклонников есть некоторые догадки.

И самая распространенная — Алла Пугачева готовит церемонию. Уже через несколько дней, 15 апреля, звезде российской эстрады исполнится 75 лет, а отмечает свой день рождения Примадонна всегда при полном параде. В такую знаменательную дату без гостей точно не обойдется. Вероятно, Кристина Орбакайте отправилась именно к Алле Пугачевой, ведь мать и дочь сейчас проживают в разных странах.