"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость

Наследница Лидии Федосеевой Шукшиной может себе позволить смелые заявления. А все потому, что звездная дочка печется о родной стране и ее жителях. С каждым годом Мария Шукшина все активнее продвигает в массы свою гражданскую позицию.

Она не просто звезда сцены, унаследовавшая профессиональное мастерство именитых родителей, но и общественный деятель, чья работа и жизненная позиция вдохновляют многих. Нередко ее заявления способствуют объединению и сплочению народов России. Мария Шукшина на личном примере показывает, что быть хорошей актрисой — значит не только играть роли, но и играть важную роль в жизни своего государства.

Знаменитость почетно актуализирует в обществе дух российской культуры и народные традиции. Она использует свой авторитет для привлечения внимания к сохранению культурного разнообразия России, важности здорового образа жизни и укреплению семейных ценностей. И поскольку Мария Шукшина не может оставаться равнодушной к чужой беде, она старается помочь жителям Орска, которые остались без крыши над головой в результате весеннего паводка.

11 апреля в свой официальный аккаунт Telegram Шукшина перенаправила объявление некой Любови, которая нашла, куда можно переехать жителям Оренбургской области, нуждающимся в жилье. Судя по размещенной публикации, Мария Шукшина идею одобрила и тоже предлагает недвижимость для переезда, которая описана в тексте.

"Уважаемые орчане, кто остался без кровли, без дома! Просим вас, приезжайте, пожалуйста, в Кваркенский район Оренбургской области! У нас в поселках нашего района очень-очень много пустых домов, коттеджей (село Просторы, Зеленодольск, Аландск и другие села), это пустые дома, которые побросали люди и уехали в крупные города, как Москва, за заработками! Имеются типовые школы, детские сады, ФАПы и др. Кто нуждается в жилье, добро пожаловать! Хотя бы привезите пожилых людей в деревню!" — гласит объявление на странице Марии Шукшиной.