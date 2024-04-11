Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга

Павел Прилучный оказался в центре скандала из-за задолженности по коммунальным платежам. Она превышает 57 тысяч рублей.



По данным источника, компания Мосэнергосбыт обратилась в суд с иском к актеру за неуплату за водоснабжение, отопление и электроэнергию. Стоит отметить, что квартира, в которой возник спор, находится в собственности бывшей супруги Прилучного, актрисы Агаты Муцениеце. Агата вынудила Павла покинуть жилье на "Речном вокзале" через судебные процедуры.

На данный момент ни сам Павел, ни его представители не прокомментировали данную информацию, предоставленную СМИ. В то же время партнерша актера, Агата Муцениеце вызвала интерес публики, опубликовав фото своего покрасневшего лица после процедуры уколов красоты. Звезда сериала "Закрытая школа" не стала скрывать свой естественный вид, выложив снимок без макияжа.

Кроме того, ранее сообщалось о финансовом оздоровлении театра Ильи Резника, который исполнилось 86 лет. Театр выбрался из многомиллионного долга благодаря усилиям самого Резника. По словам поэта, финансовые затруднения неоднократно ставили под угрозу существование учреждения, и только его личные усилия помогли сохранить театр на плаву.