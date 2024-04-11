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Четверг 11 апреля

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Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву

Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву
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Лариса Гузеева встала на защиту телеведущей Леры Кудрявцевой, высказавшись о злопыхателе. Комментарий актрисы появился в социальных сетях.

Лера Кудрявцева опубликовала фотографию со съемок программы "Звезды" на НТВ. На снимке телеведущая предстала перед камерой в ярко-розовом платье-макси, подчеркивающем ее фигуру. Она дополнила образ блестящими серьгами, стильным макияжем с черными тенями и блеском для губ. Лера позировала на костыле со стразами.

Одна пользовательница из числа хейтеров выразила мнение, что телеведущая могла бы обойтись без костыля. В ответ на это Лариса Гузеева написала: "Даже этому завидуете. Несчастная".

В феврале Лера Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, что у знаменитости порвана крестообразная передняя связка и имеется перелом мыщелка тазобедренного сустава. Для восстановления ноги телеведущей потребуется более полугода. После инцидента Лера сообщила, что похудела на два килограмма из-за сильной боли, которая мешала ей нормально питаться.

Эта история поднимает важные вопросы о том, как мы относимся к другим людям, особенно в сложных ситуациях. Поддержка и сострадание могут сделать большую разницу в жизни человека, находящегося в трудных обстоятельствах. Гузеева продемонстрировала свою готовность выступить на стороне Кудрявцевой в момент, когда она нуждается в моральной поддержке больше всего.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 03:27
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press/
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Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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