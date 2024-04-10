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Среда 10 апреля

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"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни

"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни
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Популярная журналистка любит рубить правду-матку, вот и теперь тоже не удержалась. Вечером 10 апреля Ксения Собчак поделилась наболевшим с многомиллионной аудиторией подписчиков.

В России она всегда пользовалась неоднозначной репутацией, благодаря родству с известными людьми, провокационным словам и поступкам. Помнится, как звезда вернулась побитая из монастыря после съемки, как отметила свадьбу на катафалке и как вела задушевную беседу с маньяком. Нет сомнений, что Ксения Собчак личность уникальная, хотя бы даже из-за внешности, которая вызывает у народа самые разные ассоциации.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

И если раньше телеведущая комплексовала из-за критики, под которую начала попадать еще в детстве, то сейчас она не стесняется размещать в своих аккаунтах кадры, где позирует в естественном виде.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

А 10 апреля на странице Собчак появились фото с премьеры документального фильма о колумбийце, который обманул и заставил рыдать множество женщин.

Как и подобает светской львице, Ксения Собчак показала себя с разных ракурсов, демонстрируя чувство вкуса и стиля. Помимо этого, журналистка решила донести до 9,6 миллионов подписчиков своего блога мысль, связанную с главным героем фильма — музыкантом, который жил за счет обеспеченных "избранниц".

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

"В жизни каждой женщины может и даже должен быть один такой мужчина-мудак. Но только один. Это как ветрянка – болеть тяжело, но зато вырабатывается "иммунитет на мудака". Если он по каким-то причинам не вырабатывается – надо разбираться с собой, а не с мудаками", — так Ксения Собчак дала знать о болезни и заодно поделилась советом.

ДНИ в Telegram

10 апреля 2024, 22:41
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

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