Ведущий шоу "Дом-2" выдал сведения о найденной без чувств участнице

Знаменитой героини проекта "Дом-2" не стало еще в феврале, а ее бездыханное тело пролежало в закрытом помещении больше месяца.

В последний день марта вскрылась информация о громком происшествии, которое коснулось телестройки, где одинокие сердца ищут друг друга. Прославившаяся на шоу "Дом-2" участница Либерж Кпадону ушла на 37 году жизни при необычных обстоятельствах. Дома ее нашли без чувств спасатели, которых вызвали соседи из-за распространившегося запаха.

Алиана Устиненко, Джозеф Мунголле, Надежда Ермакова и другие персоны проекта "Дом-2" подтвердили информацию, выразив всю мощь эмоционального потрясения, которое их настигло из-за новостей. Что важно, Либерж Кпадону не стало после серьезного хирургического вмешательства по состоянию здоровья.

Дополнительной информацией с журналистами поделился Антон Беккужев. Ведущий шоу "Дом-2" выдал журналистам сведения о найденной без чувств участнице. Он сказал, что Либерж Кпадону обладала впечатляющими вокальными способностями и всегда стремилась найти настоящую любовь.

По словам Беккужева, звезда была полна решимости реализовать себя в жизни как женщина. Он упомянул об отношениях героини с Иваном Барзиковым во время участия в телепроекте "Дом-2". Также было сказано о браке женщины с Евгением Рудневым, который завершился разводом через считанные месяцы.

Ведущий шоу "Дом-2" рассказал, что Либерж Кпадону вернулась в проект в 2023 году в надежде обрести вторую половинку, но очередная попытка не увенчалась успехом. Он отметил, что, несмотря на внешнюю жизнерадостность и активность, звезда переживала эмоциональный кризис.