Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

На старте карьеры юная петербурженка с большими амбициями вряд ли догадывалась, что станет неповторимой и феноменальной суперзвездой. Удивительно: 20 лет спустя мы просто не верим своим глазам!

Ольга Бузова стала телеведущей и звездой шоу "Дом-2", а также певицей, актрисой, блогером. Ее имя в России в начале века сначала знали единицы. Родилась Ольга в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 20 марта 1986 года. Ее творческий путь начался в 2004 году, когда ей было всего 18 лет.

В 2004 году Ольга Бузова стала участницей шоу "Дом-2", где соединяли одинокие сердца. С этого момента закончился ее период петербургской жизни. Сначала русская Бритни Спирс разрывалась между Москвой и Санкт-Петербургом, но оставила родной город ради телевизионной карьеры в столице. Уже через несколько месяцев прогремело ее имя в соседних от России странах.

В 2005, 2006 и 2007 годах Ольга Бузова пробовала себя в роли телеведущей многих проектов. Но основательно занялась только одним. В 2008 году она получила статус уже не участницы, а ведущей шоу "Дом-2", которое она оставила окончательно 17 лет спустя.

Также в 2008 году русская Бритни Спирс получила роль в кино, снявшись в эпизоде сериала "Универ". А уже через два года, в 2010-ом состоялся театральный дебют Ольги Бузовой и пуск театральной карьеры.

В 2012 году 26-летняя знаменитость медленно, но верно занялась личной жизнью. Ольга Бузова вышла замуж за 25-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. Однако уже в 2016 году состоялся развод.

Под влиянием разрыва в 2016 году начала сольную карьеру певицы. В 2019-ом выпустила трек "Водица". Тогда Ольга Бузова еще не отошла от разрыва, поскольку текст запела о разводе. Однако хит сразу возымел успех и занял верхние строчки чартов.

С течением времени ее музыкальная карьера продолжила развиваться, привлекая все большее количество слушателей, хотя повод для остановки был не один. Так из обыкновенной петербургской девушки Ольга Бузова стала звездой №1. Она прославилась на весь мир. Ее усердие потрясает коллег и вызывает восхищение на все 100%. Сейчас ее обожают фанаты: из Англии, из США, из Франции, из Турции, из ОАЭ, из Китая, из Индии и многих других стран.

Последние пять лет Ольга Бузова обходит в рейтингах даже самых известных блогеров. В чем ее секрет? Ольга Бузова делится со своими подписчиками фантастическими приключениями в дикой природе, а ее советам по стилю и красоте позавидует любая принцесса. Ольга Бузова на коне, карьера телеведущей также идет в гору.

В 2024 году Ольга Бузова — яркая 38-летняя личность. Ее энергия и талант наверняка вырастут до масштабов целой планеты. Согласно предсказанию экстрасенса, наша русская Бритни Спирс скоро будет мамой и любимой женой. Хочется верить, что впереди ее ждет не только личностный рост, но и запредельное семейное счастье.