Елене Яковлевой – 63: с какими неудачами в прошлом звезде пришлось столкнуться?

Популярная актриса отмечает свой день рождения. Несмотря на невероятную славу, Елене Яковлевой пришлось многое преодолеть, чтобы достичь вершин.

Популярная актриса получила любовь и признание зрителя после выхода на экраны фильма "Интердевочка", в котором она сыграла роль Тани Зайцевой. За свою карьеру она сыграла в более чем 100 картинах. А ее игра всегда неповторима и запоминающаяся. Сегодня Елена Яковлева отмечает свой 63 день рождения. "Дни.ру" поделились, с какими неудачами в прошлом звезде пришлось столкнуться перед тем, как добиться всего то, что у нее есть сейчас.

Пережила аборт





В студенческие года актриса успела выйти замуж. Однако брак длился меньше года. Тогда Елена Яковлева поняла, что не готова к материнству и сделала аборт. Позднее она признавалась, что вовсе не любила первого супруга. Как оказалось, она решилась на замужество из-за того, что все ее подруги в то время поголовно выходили замуж.

Клиническая смерть на операционном столе





Десять лет назад известная актриса внезапно пропала со всех радаров. Ее потеряли как поклонники, так и коллеги по цеху. Как оказалось, в тот период Елена Яковлева переживала страшное. Во время одного из выступлений в театре ей стало плохо прямо на сцене. Врачи экстренно госпитализировали звезду в больницу. Там ей поставили диагноз "скрытая язва желудка" и отправили на операцию. Однако врач-анастезиолог перепутал дозировку анестезии и прямо на операционном столе у Елены Яковлево остановилось сердце. Однако медикам удалось реанимировать звезду фильма "Интердевочка".

Прибегала к "уколом красоты"



После клинической смерти на Елену Яковлеву навалилась целая куча проблем со здоровьем. У нее были сломаны ребра, она теряла голос на несколько месяцев, лечила ухо. Все эти потрясения привели к изменениям во внешности звезды. Она неоднократно признавалась, что не могла смотреть на себя в зеркало. Так, актриса решилась на несколько косметологических операций. Она убрала мешки под глазами и сделала круговую подтяжку лица.