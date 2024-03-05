Из песни слов не выкинешь! Тест для любителей советской музыки

Если вы любите и время от времени переслушиваете советские песни, то новый тест от "Дни.ру" – именно для вас!

Юрий Антонов, Анна Герман, Вахтанг Кикабидзе, Алла Пугачева и другие звезды оставили богатейшее музыкальное наследство – песни, которые мы любим и переслушиваем время от времени. Если вы тоже хорошо знакомы с творчеством советских звезд, значит новый тест от "Дни.ру" – именно для вас!

Тест состоит из десяти фрагментов из советских песен. В каждой музыкальной строчке пропущено слово, которое нужно выбрать из трех представленных вариантов. Желаем удачи!

А любителям советского кино "Дни.ру" предлагают пройти тест и вспомнить, в каких фильмах звучат представленные песни.