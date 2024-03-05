Как избавиться от сонного паралича? / Это упражнение поможет справиться с пугающим состоянием!

Проблемы со сном – это бич современного мира. Многие люди страдают бессонницей, ночными кошмарами или жалуются на так называемый сонный паралич. Как с этим справиться?

Ученые до сих пор до конца не понимают, зачем человеку нужен сон. Однако кое-что все же удалось выяснить. Известно, что сон напрямую связан с самочувствием. Чем более качественный сон, тем продуктивнее и счастливее ваша жизнь. Ведь именно во время сна организм регулирует важные биопроцессы и работу мозга.

Но бывают состояния, когда что-то мешает спать. Чаще всего люди жалуются на бессонницу — просто не могут уснуть, или на то, что их беспокоит какой-то непреодолимый страх ночью, так называемый сонный паралич.

Как правило, такое состояние сопровождается тем, что тело словно не слушается. Вы как будто не можете совершить движения руками и ногами, вдохнуть воздух. У человека, страдающего сонным параличом, возникает давящее ощущение в груди и галлюцинации. Последнее, вероятно, норма при переходе от сна к бодрствованию. А вот остальное — нет.

Что может помочь свести к минимуму такое состояние?

Непосредственно во время подобного приступа нужна какая-то активность. Пусть это будет легкое движение пальцем или моргание. Это уже поможет включить мышцы и улучшить состояние.

Также необходимо помнить, что факторами, которые провоцируют сонный паралич и сопутствующие ей бессонницу, ночные кошмары, являются алкоголь, стресс, хронический недосып. Чтобы улучшить свое состояние, нужно в обязательном порядке уделять внимание физической нагрузке, отказаться от вредных привычек и соблюдать режим сна и бодрствования.