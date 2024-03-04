Фастфуд по ГОСТу: чем баловали себя советские граждане? / Сосиска в тесте / Оригинальный рецепт

Во времена СССР тоже был свой фастфуд. Как приготовить сосиску в тесте по старому советскому рецепту? Скорее записывайте!

Сосиска в тесте появилась как альтернатива пирожкам. Как правило, готовили их в жареном или печеном виде. Особенно популярными сосиски в тесте были на рубеже 80-х. Их готовили в вафельном тесте.

Этот советский фастфуд продавался не только в пирожковых, но и в сосисочных. Предлагаем вам добавить нотку ностальгии к вашему меню и приготовить сосиску в тесте по ГОСТу.

Для этого понадобятся следующие ингредиенты:

300 миллилитров воды

650 граммов муки

500 граммов сосисок

8 граммов соли

2 яйца

50 граммов маргарина

50 граммов сахара

20 граммов дрожжей

Растительное масло





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде.

2. Добавьте соль, яйца, муку и размягченный маргарин к воде с дрожжами и сахаром.

3. Замесите тесто и оставьте его на пару часов, чтобы оно подошло. Во время расстойки еще раз его перемесите примерно через час.

4. Раскатайте тесто и сделайте из него тонкие жгуты. Заверните в них предварительно отваренные сосиски (отварить — это обязательно!).

5. Оставьте сосиски в тесте на 15 минут для расстойки. После этого смажьте их сырым яйцом и выпекайте примерно 10 минут при температуре 180 градусов.

Ваши сосиски в тесте по ГОСТу готовы! Приятного аппетита!

