"Все годы ты делал шоу за счет Оли": Погребняк упрекнула Даву в хайпе на имени Бузовой

Мария Погребняк устроила публичные разборки с Давидом Манукян.



Давид Манукян стал участником захватывающего шоу "Сокровища императора", где Ольга Бузова занимала пост ведущей. После этого известия в Сети появилась масса предположений о возможных конфликтах между экс-возлюбленными. Вопреки ожиданиям, артисты нашли общий язык и смогли сотрудничать во время проекта без видимых напряжений. Отметим, что этот факт породил слухи о возможном воссоединении, при этом Филипп Киркоров заявил, что это именно он примирил бывших любовников.

Отметим, что за кулисами шоу не все было так гладко, как казалось на первый взгляд. Давид Манукян получил свою долю неприятностей за участие в проекте со своей экс-возлюбленной, однако, к удивлению многих, не от Бузовой напрямую.

За певицу вступилась верная подруга, Мария Погребняк. Знаменитость упрекнула Даву в хайпе на имени Ольги. Погребняк не стеснялась указывать на то, что певец прославился за счет артистки. Звезда добавила, что тот не достиг бы успехов без помощи экс-ведущей "Дома-2".

Погребняк задалась вопросом, защищая интересы подруги, не кажется ли Даве, что популярность артиста — заслуга Ольги? Бузова продолжает набирать обороты и становится только популярнее с каждым годом, а Манукян находится в ее тени:

"Все эти годы ты делал шоу за счет Оли!", – подытожила Погребняк.

Следует подчеркнуть, что Давид Манукян проявил невозмутимость и достоинство, не поддаваясь на провокации. Певец выразил нежелание делиться подробностями личной жизни, предложив вместо этого обсудить отношения Марии Погребняк, связанные с разводом финалистки шоу "Новые звезды в Африке" с футболистом Павлом Погребняк.