Психология счастливых людей: что делают счастливые люди по-другому

Вопрос о природе счастья довольно непростой, потому что в нем тесно переплелись и физиология, и внутреннее состояние, и работа над собой, и в целом отношение к жизни.



Имеется много противоречий, но можно выделить основные моменты и понять, как стать по-настоящему счастливым человеком. О том, что надо изменить в себе, чтобы добиться этого, читателям "Дни.ру" рассказывает Анна Протасова — врач, психолог, телесно-ориентированный терапевт, гипнотерапевт, основатель МУИП.

Из чего состоит формула счастья

На душевное состояние человека влияют разные факторы, которые можно рассмотреть по отдельности.

Физиология

Если говорить о физическом аспекте, то счастливые люди имеют соответствующий набор гормонов в организме. Понятно, что у них тоже иногда подскакивает уровень кортизола и адреналина, но это бывает редко и ненадолго. Чтобы быть на подъеме, нужны дофамин, окситоцин, вазопрессин. Существуют лайфхаки, с помощью которых можно повышать уровень гормонов счастья, и многие успешно применяют эти знания в жизни.

Работа над собой

Важно понимать, что невозможно быть счастливым каждый день своей жизни. У любого человека бывают трудные моменты. Здесь необходима серьезная внутренняя работа над собой. Это осознанный выбор — быть счастливым или постоянно сокрушаться, что жизнь несправедлива, и искать виноватых.

Вместо того чтобы страдать, счастливые люди предпочитают действовать. Несмотря на неудачи, они способны в любой ситуации найти точку опоры, чтобы не впадать в уныние, а продолжать идти вперед. Необходимо умение выбирать для себя лучшее, смотреть и мыслить если не позитивно, то как минимум реалистично, подбадривать себя, без страха просить поддержки. То есть важно быть счастливым вопреки обстоятельствам. Конечно, эти люди иногда проваливаются в самооценке, однако из раза в раз находят в себе силы возвратиться в нормальное состояние.

Отношение к жизни

Счастье — это вопрос глубочайшего понимания жизни. Множество людей постоянно недовольны тем, что пришли в этот мир. Но есть и те, кто говорит, что жизнь — это подарок и бесконечное удовольствие. Им приятно просто встречать еще один новый день, гулять по улице, наблюдать мир вокруг. У таких людей преобладает энергия благодарности, они способны с радостью принимать то, что есть, а не отказываться от счастья и не обесценивать действительность.

Как стать счастливым?

Чтобы улучшить свое состояние, надо изменить свой внутренний мир. Как это сделать?

вовремя давать выход своим эмоциям, не позволяя им надолго задерживаться в теле;

улучшать самооценку, искать гармонию с собой. И это тоже масштабный процесс, а не разовая акция. Невозможно сделать такое за минуту — здесь нужны определенные отношения с самим собой и с другими людьми;

понять, кто вы есть, из чего состоите, что любите, чем интересуетесь. Следует изучить свой характер, сильные и слабые стороны, уязвимые места. Даже такие банальные вещи подчас приводят к тому, что человек начинает жить гармонично;

договориться с самим собой, жить в постоянном поиске компромиссов;

всегда относиться к себе бережно, не забывать о своих интересах и потребностях.

Воспользуйтесь этими рекомендациями и начните свой путь к счастью. И вы увидите, как жизнь заиграет новыми красками!