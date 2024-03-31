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Воскресенье 31 марта

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Гинеколог Калиматова назвала ключевые аспекты в подготовке к беременности

Гинеколог Калиматова назвала ключевые аспекты в подготовке к беременности
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Планируя малыша, нужно пройти комплекс процедур, цель которых – обеспечить благоприятные условия для зачатия, устойчивое протекание беременности и успешное рождение ребенка. Своевременная подготовка позволяет разрешить возможные проблемы, которые касаются репродуктивного здоровья будущих родителей.

К сожалению, некоторые женщины беспокоятся о беременности только после того, как она уже наступила — начинаются анализы и лечение. Не все знают, что тестирование на беременность нужно проводить гораздо раньше появления двух важных полосок. О ключевых аспектах в подготовке к беременности "Дни.ру" рассказала гинеколог, доцент кафедры, кандидат медицинских наук Донна Калиматова.

Донна Калиматова. Фото: пресс-служба

Беременность – важный этап в жизни женщины, и многие осложнения беременности можно предотвратить, если правильно подготовиться к ней. Кроме того, комплексное обследование на этапе планирования может выявить и вылечить ранее неизвестные заболевания, что значительно повышает шансы на успешную беременность, роды и появление на свет здорового малыша. Некоторые заболевания развиваются скрыто и вызывают мало симптомов. Беременность на таком сроке увеличивает риск родить ребенка с патологией или вообще не зачать. Поэтому планирование и подготовка к беременности очень важны.

Подготовка к зачатию обычно включает в себя консультацию гинеколога и комплексное обследование пары. На основании результатов обследования гинеколог определяет необходимость консультирования и ведения беременности другими специалистами. Большинство пациентов получают консультации терапевта и психолога. Выявленные заболевания и недостатки лечатся на этапе планирования. Также назначаются витаминно-минеральные комплексы для обоих партнеров. При наличии вредных привычек врачи настоятельно рекомендуют отказаться от них как минимум за полгода до зачатия.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов Global Look Press. Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com

Подготовка к беременности непременно должна начинаться с коррекции питания и ведения правильного образа жизни, нормализации режима сна/бодрствования.

Для этого в рацион добавляем продукты с максимальным содержанием фолиевой кислоты, йода, витамина Е, железа, исключаем фастфуды и заведомо вредные продукты.

Сегодня на рынке представлены различные препараты для подготовки к беременности. Есть комплекс для обоих будущих родителей, состав которого удовлетворяет специфическим потребностям и женщины, и мужчины в этот период. Учеными доказано, что вероятность зачатия повышается на 28,6 %, если супруги принимают его одновременно.

Для зарождения новой жизни требуются два родителя. Вот почему так важно идти к заветной цели вместе.

31 марта 2024, 18:13
Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов Global Look Press. Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
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Фото: соцсети / @keti_one_official
Фото: соцсети / @katyajuja555
Фото: соцсети / @malahovajenya
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