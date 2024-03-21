Тарханова беременна пятым, Жужа – четвертым, Топурия – третьим: стартует звездный беби-бум

В российском шоу-бизнесе начался марафон беременностей. Известные женщины одна за другой предстают в особенном положении, интригуя взволнованную публику.



Молодая жена Евгения Петросяна предвосхитила появлением дочки целый тренд на беременность. Сейчас многие мамочки российского шоу-бизнеса ждут пополнения в семье. Следите, как стартует звездный беби-бум, пока "Дни.ру" рассказывают, чье "интересное положение" уже рассекречено.

Глафира Тарханова беременна пятым ребенком

Это действительно впечатляет! Звезда сериала "Громовы" умудряется совмещать работу, семейную жизнь и уход за собой. 40-летняя артистка является мамой четырех сыновей. Пол будущего малыша она пока держит в тайне.

Катя Жужа беременна четвертым ребенком

И ее счастье не знает границ! Звезда шоу "Дом-2" всегда была открыта в вопросах материнства и часто делилась опытом с подписчиками блога. Сейчас 36-летняя модель воспитывает дочь и двоих сыновей. Как и Глафира Тарханова, пол будущего ребенка пока она не разглашает.

Кети Топурия беременна третьим ребенком

Фанаты звезды не скрывают радости! Благодаря стремлению стать многодетной мамой вопреки возрасту артистка стала источником вдохновения для многих женщин. У 37-летней певицы есть дочь и сын. По слухам, Кети Топурия готовится родить мальчика, но пол ребенка официально не объявлен.

Женя Малахова беременна вторым ребенком

Отличная новость не остается без внимания! Экс-солистка группы Reflex долго мечтала о наступлении беременности и она настигла ее совсем неожиданно. Пока 35-летняя певица воспитывает одного сына.

Звездные мамы выглядят шикарно и получают от поклонников множество комплиментов. Глафира Тарханова, Катя Жужа, Кети Топурия, Женя Малахова доказывают, что беременность прекрасна в любом возрасте.