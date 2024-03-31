Что говорят пальцы: читаем личность человека по рукам без лишних слов

Как узнать первого встречного, не задавая вопросов? Хиромантия предлагает альтернативу бесполезным разговорам. Попробуйте найти ответы, взглянув на пальцы. А в первую очередь – на свои собственные.

Колыбелью хиромантии считается Индия, но в процессе развития она приобрела черты разных культур. В Европе и США эта система гадания перекликается с мифологией Греции и Рима, а пальцы получили названия в честь античных богов. Используя книгу по хиромантии, "Дни.ру" собрали базовые признаки, помогающие читать личность по рукам без лишних слов.

Мизинец

Мизинец, или как его именуют в узких кругах, Меркурий, символизирует общительность. Этот малыш — римский двойник греческого Гермеса, бога-вестника с острой как бритва умственной деятельностью. Если у вас длинный мизинец, то поздравляем, вы — потенциальный оратор. А если он короткий, не переживайте, скромность — тоже талант. И, кто знает, может, вы от природы обладаете даром писателя.

Безымянный палец

Аполлон, брат-близнец Артемиды, связан с Солнцем, как и безымянный палец с красотой и искусством. Если он крупный, то вы, возможно, тайный Моцарт или Пикассо. Но если он длиннее указательного, то с финансами у вас, скорее всего, туго. А если они равны, то вы — финансовый гуру.

Средний палец

Средний палец, соотносят с Сатурном, богом земледелия и, по слухам, правосудия. Если он длинный и тонкий, то вы — воплощение морали. Но если он толстый и короткий, то вы, вероятно, любите погрустить под музыку в стиле "все плохо". А если на нем кольцо, то лучше снимайте.

Указательный палец

Указательный палец, или Юпитер, — это Зевс. Если он длиннее безымянного, то вы — прирожденный лидер. Носите кольцо на этом пальце? Тогда вы, наверное, имеете что-то общее с епископами и кардиналами, только без церковного хора.

Большой палец

Большой палец, который образует угол в 45-60 градусов с указательным, говорит о вашей общительности и уверенности. Если угол меньше, вы, возможно, любите выносить вердикты. А если больше, то вы — душа компании, только не забывайте, что вокруг тоже есть люди.

Широкий и плоский большой палец? Вы — человек с железной волей, который всегда добивается своего, даже если это просто последний кусок пиццы на тарелке.