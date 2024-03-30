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Суббота 30 марта

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55-летнюю Дженнифер Энистон заметили у клиники пластической хирургии

55-летнюю Дженнифер Энистон заметили у клиники пластической хирургии
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Дженнифер Энистон и Сандра Буллок, вероятно, планируют косметические инъекции или пластику лица. Актрис застали вместе у клиники известного пластического хирурга

По данным СМИ, актрисы были на косметологической консультации. Центр специализируется на профессиональной подтяжке верхней и нижней части лица. Стоимость таких операций составляет от 50 000 до 100 000 долларов каждая. Также в клинике делают подтяжку бровей и глаз, прайс на такие вмешательства начинается от 30 000 долларов.

Стоит отметить, что в 2015 году Энистон уверяла, что не является поклонницей инъекций. Она сетовала на то, что общественность упрекает ее в использовании серьезных косметологических процедур.

У Буллок также были инциденты с критикой по поводу пристрастия к омолаживающим процедурам. Когда на церемонии вручения премии “Оскар” в 2018 году Сандру обвинили в использовании филлеров, она сказала, что это всего лишь аллергия.

В момент посещения клиники Энистон была одета в черный свитер с шарфом в тон, а также в потертые синие джинсы, звезда скрыла лицо под полями широкополой шляпы и солнцезащитными очками. На Буллок была дутая черная куртка поверх белой футболки, а также мешковатые черные брюки и белые кроссовки.

Напомним, что Сандра Буллок мало появляется на публике с тех пор, как ее супруг Брайан Рэндалл скончался в августе 2023 года в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. У актрисы осталось двое детей:14-летний сын Луи и 12-летняя дочь Лейла.

30 марта 2024, 15:38
Дженнифер Энистон. Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни

Винс Вон и Дженнифер Энистон. Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Оуэн Уилсон и Дженнифер Энистон. Фото: Evandro Inetti/www.globallookpress.com
Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Джон Майер и Дженнифер Энистон. Фото: Vaughn Youtz/www.globallookpress.com
Джастин Теру и Дженнифер Энистон. Фото: Vladimir Lambourde/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Чарли Шлэттер. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com

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