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Четверг 28 марта

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"Я открыл глаза, у меня текли слезы": что испытал Сергей Светлаков в момент истины

"Я открыл глаза, у меня текли слезы": что испытал Сергей Светлаков в момент истины
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Юморист Сергей Светлаков был одним из посетителей рокового концерта группы "Пикник" и сумел выбраться из западни живым. Незадолго до "дня икс" он дал интервью Надежде Стрелец, которое стало резонансным.

Масштабные исторические события и бытовые истории из жизни состоят из верениц удивительных связей, которые не может доказать наука. Люди из разных точек земного шара делают вывод, что мир устроен иначе, чем его описывал Чарльз Дарвин. В наши дни продвинутый homo sapiens уверен, что случайностей не бывает. Условия, в которые попал Сергей Светлаков и другие посетители концерта, говорят о многом.

Почему кто-то опоздал на концерт "Пикника" в пятничный вечер, а кто-то, будто нарочно, оказался в зале по странному стечению обстоятельств? Почему у мужчины из Тульской области сломалась машина перед концертом, а взяв другое авто в прокат, он все равно не доехал в "Крокус" из-за лопнувшего колеса?

"Что-то внеземное есть над нами, я в это поверил", — признался в интервью Сергей Светлаков.

Фото: соцсети / @ssvetlakov

Жизнь — это не лотерея, а квест из чувственных иллюзий, который мы создаем себе сами, накапливая карму с каждым новым воплощением. Крутимся в колесе Сансары, как Земля вокруг Солнца. Рождаемся, как первый весенний лист, отрываемся от ветки, усыхая, а затем заканчивается цикл, и тогда листа не остается. Но приходит время, и он появляется снова. Так и все мы будем появляться, нестись, гонимые ветром, и исчезать, пока не поймем, зачем здесь собрались.

"Есть состояние блаженства, — рассказал в интервью Сергей Светлаков. — Люди испытывают его по-разному, а я ощутил во сне. Потом я открыл глаза, и оно продлилось в реальности. Я так пролежал минут 20, у меня текли слезы, была улыбка на лице. Я просто испытывал блаженство. Я был в абсолютном адеквате и понимал, что я здесь. Это чувство, когда тебя отцепляют все проблемы, дела, социальные обязательства. К вещам, в которые я раньше бы не поверил, я стал очень спокойно относиться".

Этот момент истины, произошедший со Светлаковым, легко объясняет буддизм, оперируя термином "бардо" в значении интервала между двумя стадиями. Например, бардо сна — это период от погружения в сон до пробуждения. Когда мы засыпаем, то переживаем растворение пяти чувственных восприятий. И примерно то же самое происходит с нами в момент умирания, с которого начинается бардо становления — периода перед новым рождением.

Фото: соцсети / @ssvetlakov

С точки зрения буддизма "блаженство", которое описал Сергей Светлаков, это определенный уровень реализации природы ума, когда сознание освобождается от загрязнений — ментальных препятствий в достижении Нирваны. В первую очередь это неведение, гнев и привязанность (страсть, жадность). Они вызывают страдания в бардо жизни, так как побуждают нас накапливать негативную карму, которая формирует Сансару.

Главные практики реализации природы ума и проявлений в бардо сна — это йога иллюзорного тела, йога сновидения и йога ясного света. Но все они являются тантрическими — для них необходима особая подготовка, разрешение и контроль гуру. Иначе, как выразился в интервью Сергей Светлаков, есть риск "кукушкой двинуться".

28 марта 2024, 07:02
Фото: соцсети / @ssvetlakov
"Дни.ру" + Youtube / @NadinStrelets✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы

Буддийские ступы в Иволгинском дацане (Бурятия). Фото: Екатерина Ежова
Хурул &quot;Золотая обитель Будды Шакьямуни&quot; в Элисте. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Будды Медицины на Алтае. Фото: Екатерина Ежова
Ступа-обелиск в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве внутри. Фото: Екатерина Ежова

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