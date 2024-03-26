Бедная: неузнаваемая дочь Кончаловского и Толкалиной выбралась на улицу, прикрывая глаза

Это время нужно просто пережить, собрав волю в кулак. Во многом наследнице знаменитых артистов сильно повезло, и, будучи сильной личностью, Мария Михалкова-Кончаловская проявила себя как могла.

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина родила дочь Марию от кинорежиссера Егора Кончаловского в 2001 году. Родство с влиятельными творческими людьми оказало мощное влияние на будущее ребенка. В подростковом возрасте Мария Михалкова-Кончаловская нырнула во взрослую жизнь, а в 19 лет уже вышла замуж.

Девушка привыкла к самостоятельности, зарабатывая на хлеб своим трудом в модельной сфере, а также в художественной. Дочь Толкалиной и Кончаловского успела появиться в нескольких сериалах как начинающая артистка, а также презентовать выставочные рисунки и смастерить множество дизайнерских вещиц.

Однако связи, творческая жилка и целеустремленность еще не гарантия успеха. Мария Михалкова-Кончаловская стремится получить хорошее образование, чтобы жизнь наверняка удалась.

В этом году она завершает обучение в вузе, однако выматывающая пора экзаменов выпала на нелегкое для страны время. Поскольку Любовь Толкалина и Егор Кончаловский являются родителями художницы и лирика одновременно, массовая печаль непременно ее коснулась.

Сейчас бедная девушка должна настроиться на финальные студенческие испытания, чтобы удачно сдать сессию и получить диплом престижного столичного института. Как же со всем этим справиться такой чувствительной особе в период массовой суматохи и тревоги?

О том, что эта весна для нее связана с образовательным контролем перед выпуском, дочь Толкалиной и Кончаловского напомнила сама. В официальном аккаунте Марии в социальной сети появилось новое фото, на котором студентка не похожа на себя прежнюю.

В ярко-розовой шубке неузнаваемая дочь Кончаловского и Толкалиной выбралась на улицу, прикрывая глаза темными очками. Она сняла себя на камеру, а к фото добавила несколько слов, связанных с окончанием учебы. Сможет ли Мария проявить себя на максимум, не сломившись под напором обстоятельств? Вероятно, знаменитая семья поддержит ее в трудную минуту.