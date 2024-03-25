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"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании

"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании
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Двое детей на руках, а что дальше? Бескомпромиссная Татьяна Брухунова не выдержала давления и обрубила все на корню.

О нынешней спутнице знаменитого комедианта Евгения Петросяна принято говорить либо хорошо, либо никак. Она не терпит критики в свой адрес, возвышаясь над окружающими. А ведь в юности Татьяна Брухунова была заурядной провинциалкой, над которой сжалилась Елена Степаненко.

Пародистка впустила девушку пожить в свой дом и дала ей работу. Просто в СССР так учили — протягивать руку помощи и не быть равнодушными. Но вместо благодарности юмористка получила сюрприз. Брухунова стала "окучивать" пожилого супруга, с которым Степаненко прожила в браке больше 30 лет.

Фото: соцсети / @petrosyanevgeny

Евгений Петросян ушел от жены и закрутил шашни с молодой Татьяной, не забыв в ускоренном режиме завести с ней двоих общих детей. Раскаяния от Брухуновой ждать не пришлось, ведь она сделала все так, как планировала.

Сейчас уроженка Тулы сурово осуждает всех, кто не вписывается в ее субъективную картину мира. Будучи блогером, Татьяна допускает грубые комментарии в адрес подписчиков. Недавно жена Петросяна вступила в перепалку с пользователями, которые не согласились с ее мнением.

Фото: соцсети / @petrosyanevgeny

Брухунова решила, что в стране не хватает применения высшей меры наказания за преступления — казни. Хотя при этом супруга Евгения Петросяна открыто демонстрирует свое отношение к православию, позируя в платочках на фото возле храмов и монастырей.

"Наказывая монстра за совершенное зло, самое главное самому не превратиться в монстра…" — напомнили Брухуновой о ее несовершенстве. Видимо, есть повод обратиться к Священному Писанию.

"И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего", — говорится в Евангелии.

Фото: соцсети / @petrosyanevgeny

Но Татьяна Брухунова пошла дальше. Молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании с подписчиками, которые не разделили ее позицию относительно межгосударственных и социальных преобразований.

"Я отправляю в блок десятки аккаунтов. Пожалуйста! Если вы не согласны со мной или не понимаете, о чем я пишу — отпишитесь сами. Так вы сбережете мое время. Нам не по пути!" — категорично выразилась супруга Евгения Петросяна.

25 марта 2024, 20:31
Фото: соцсети / @petrosyanevgeny
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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