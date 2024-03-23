Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме

Некоторые звезды решаются на строгие диеты и упражнения, чтобы похудеть, а другие, наоборот, набирают лишние килограммы для создания нужного облика. Вот несколько примеров знаменитостей, которые изменили свою физическую форму ради роли.



Кристиан Бэйл

Известный актер Кристиан Бэйл неоднократно менял свой вес для разных ролей. Он похудел на 28 кг для фильма "Машина времени", а затем набрал лишний вес для роли в "Отступнике".

Рене Зеллвегер

Для роли Бриджит Джонс актриса набрала около 15 кг, чтобы создать образ полненькой героини. После завершения съемок она вернула себе привычный вес.

Джейк Джилленхол

Для фильма "Железное небо" актер набрал около 13 кг мышечной массы, чтобы сыграть боксера. После съемок он вернулся к своему обычному весу.

Шарлиз Терон

Звезда Голливуда Шарлиз Терон потеряла около 15 кг для роли в фильме "Монстр", где сыграла серийного убийцу. Эти актеры демонстрируют высокий профессионализм и готовность идти на жертвы ради искусства и создания убедительного образа своего персонажа на экране. Их трансформации вызывают восхищение зрителей и уважение к их актерскому мастерству.

Данные актеры демонстрируют высокий профессионализм и готовность идти на жертвы ради искусства и создания убедительного образа своего персонажа на экране. Их трансформации вызывают восхищение зрителей и уважение к их актерскому мастерству. Однако подобные эксперименты несут значительные риски для здоровья.

