Вот кого упустил Гуф! Бывшая жена рэпера Айза раскрыла правду о себе

Их чувства – это искусство, что не купишь за деньги. Гуф и Айза – как две половинки. В глазах друг друга они нашли ответ. Все говорят, что расстались, но в реальности – нет.



В конце нулевых о большой любви рэпера Алексея Долматова (который более известен как рэпер Гуф, — Прим. ред.) и его музы Айзы говорила вся страна. Их роман закрутился в 2005 году, а уже через три года парочка сыграла свадьбу.

Артист посвящал своей избраннице романтичные треки, в частности, песню ICE BABY. У супругов родился сын Сэм, счастье казалось безграничным. Однако после шести лет брака влюбленные разошлись как в море корабли.

Несмотря на развод и отношения с другими людьми, Гуф и Айза остались близки и периодически воссоединялись. Когда рэпер женился снова, он не переставал думать о прежней большой любви и в конце концов развелся.

"Мы можем сойтись на старости лет", —признавалась в интервью сама Айза.

О скандалах рэпера Гуфа и его вредных привычках в СМИ ходят немало слухов. А что насчет Айзы? Голубки друга друга стоят. Может, и не нужно им старости ждать.

Недавно Айза разместила в официальном профиле пост, где раскрыла правду о себе. Признания бывшей Гуфа выглядят следующим образом:

Я не люблю Париж;

Не хочу в Каппадокию;

Я не люблю фотосессии;

Не люблю поздравлять людей с днем

рождения;

Не слушаю часто музыку, как другие;

Терпеть не могу фоткаться у достопримечательностей;

Не люблю ни за кем повторять;

Терпеть не могу аттракционы;

Хочу в Кабул;

Хочу обниматься с пингвином;

Мечтаю работать няней панды;

Не знаю таблицу умножения;

Не умею делить в столбик.

Вот кого упустил Гуф в далеком 2013 году! Все-таки Айза умеет удивлять!



