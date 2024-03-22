Вот кого упустил Гуф! Бывшая жена рэпера Айза раскрыла правду о себе

В конце нулевых о большой любви рэпера Алексея Долматова (который более известен как рэпер Гуф, — Прим. ред.) и его музы Айзы говорила вся страна. Их роман закрутился в 2005 году, а уже через три года парочка сыграла свадьбу.
Артист посвящал своей избраннице романтичные треки, в частности, песню ICE BABY. У супругов родился сын Сэм, счастье казалось безграничным. Однако после шести лет брака влюбленные разошлись как в море корабли.
Несмотря на развод и отношения с другими людьми, Гуф и Айза остались близки и периодически воссоединялись. Когда рэпер женился снова, он не переставал думать о прежней большой любви и в конце концов развелся.
"Мы можем сойтись на старости лет", —признавалась в интервью сама Айза.
О скандалах рэпера Гуфа и его вредных привычках в СМИ ходят немало слухов. А что насчет Айзы? Голубки друга друга стоят. Может, и не нужно им старости ждать.
Недавно Айза разместила в официальном профиле пост, где раскрыла правду о себе. Признания бывшей Гуфа выглядят следующим образом:
- Я не люблю Париж;
- Не хочу в Каппадокию;
- Я не люблю фотосессии;
- Не люблю поздравлять людей с днем
- рождения;
- Не слушаю часто музыку, как другие;
- Терпеть не могу фоткаться у достопримечательностей;
- Не люблю ни за кем повторять;
- Терпеть не могу аттракционы;
- Хочу в Кабул;
- Хочу обниматься с пингвином;
- Мечтаю работать няней панды;
- Не знаю таблицу умножения;
- Не умею делить в столбик.