ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ

Советский кинематограф подарил нам потрясающие фильмы. Без них не обходится ни один праздник в стране.



Часто на советском экране блистали совсем не похожие друг на друга артистки. Блондинки и брюнетки, дородные и миниатюрные, улыбчивые и задумчивые — каждой находилось место в сердцах зрителей. Все женщины в кино СССР были красивыми, как минимум, душевно.

Редакция "Дни.ру" предлагает пройти тест из 5 вопросов. Задача: угадайте фильм СССР по кадру, на котором изображена представительница прекрасного пола, выбрав один из трех вариантов ответа.

Любуйтесь советскими спортсменками, комсомолками и просто красавицами, а правильные ответы на тест смотрите в конце.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

а) Родня

б) Стряпуха

в) Девушка без адреса





2. В каком кино СССР предстала эта красивая женщина?



а) Семь нянек

б) Дело было в Пенькове

в) Тайна записной книжки





3. Какое название носит фильм, где снялась эта милая брюнетка?

а) Садко

б) Мой ласковый и нежный зверь

в) Двойной обгон





4. Можете вспомнить по этому кадру название фильма СССР?



а) Трактир на Пятницкой

б) Как стать счастливым

в) У тихой пристани





5. Угадаете советский фильм с этой красивой женщиной?



а) Мы из джаза

б) Калина красная

в) Гори, гори, моя звезда