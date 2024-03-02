НОВЫЙ ТЕСТ на эрудицию: Сможете отгадать – ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

Докажите, что знаете о природе все! Готовы набрать максимальный балл?

Перед вами 15 утверждений, но некоторые из них содержат ошибки. Прочтите каждое и отгадайте — правда или ложь? Проверьте себя и свою эрудицию! Правильные ответы будут в конце.



1. Морская вода тяжелее пресной,

так как содержит соль.

Да или нет?







2. Кислород образуется главным образом при извержении вулкана.

Да или нет?





3. Вода – это жидкая смесь кислорода и гелия.

Да или нет?





4. Виды растений и животных, находящиеся под угрозой вымирания, называют исчезающими.

Да или нет?





5. Гравитация – это сила, поднимающая предметы в воздух.

Да или нет?





6. Силу ветра измеряют по шкале Бофорта.

Да или нет?







7. С июня по август в Австралии зима.

Да или нет?



8. Ветры вызывает гравитационное притяжение Луны. Да или нет? 9. Бумагу делают из раздробленных раковин и воды.



Да или нет?





10. Сапфиры знамениты своим синим цветом.

Да или нет?





11. Приливы и отливы случаются из-за сильных дождей или долгой засухи.

Да или нет?





12. Кораллы формируются из скелетов морских существ.

Да или нет?

13. Жемчуг добывают в каменоломнях.

Да или нет?





14. Северное сияние – это световое кольцо, которое появляется вокруг Луны в определенное время года.

Да или нет?





15. Расплавленная порода, которая вытекает из

жерла вулкана, называется лавой.

Да или нет?







КЛЮЧ К ТЕСТУ ОТ "ДНИ.РУ"





Правильные ответы : 1-(Да); 2-(Нет); 3-(Нет); 4-(Да); 5-(Нет); 6-(Да); 7-(Да); 8-(Нет); 9-(Нет); 10– (Да); 11-(Нет); 12-(Да); 13-(Нет); 14-(Нет); 15-(Да).



