Популярная брюнетка вышла замуж за человека с необычной судьбой. Фанаты пытаются понять, что происходит в семье певицы, но певица Жасмин твердо хранит молчание.



Несколько лет назад миллионер Илан Шор привлекался к уголовной ответственности из-за подозрений в финансовых махинациях. В свете этих событий мужчина даже был объявлен в международный розыск. Тогда певица Жасмин перестала афишировать отношения с супругом — он ушел в тень.

Сейчас новости о мужчине периодически появляются в СМИ, как российских, так и иностранных. В микроблоге артистка изредка размещает семейные кадры, однако Илан Шор на них отсутствует достаточно давно. Поклонники теряются в догадках: куда исчез муж певицы Жасмин и почему он темная лошадка?

Недавно в Москве состоялось громкое мероприятие, которое посетили деятели шоу-бизнеса, — церемония вручения премии "Виктория". Артисты всех мастей навели марафет и показали себя во всей красе на красной дорожке. Появившаяся без супруга певица Жасмин выделялась из толпы своим необычным облачением в духе старины.

Звезда предстала в черном богемном платье с орнаментом, а на голове разместила ободок в тон и сделала начес. Стилисты ухмыляются: что это — вдовий траур или лоск? Вид певицы Жасмин после исчезновения мужа вызвал оторопь.

Напомним, у артистки от нынешнего супруга есть двое детей: дочь Маргарита и сын Мирон. Певица Жасмин вышла замуж за Илана Шора в 2011 году.