Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала

Для того чтобы утренняя программа набирала рейтинги, на ней регулярно проводят эксперименты. Таким образом шоу "Жить здорово!" одновременно информирует и развлекает публику. Знаменитая ведущая Елена Малышева хорошо это осознает и готовит инновации для проекта Первого канала вместе с коллегами.
В последнем выпуске от 19 марта теледоктор открыла эфир своей любимой рубрикой "Глупые вопросы", где она традиционно обсуждает проблемы, о которых некоторые зрители стесняются спрашивать врачей. На этот раз Елена Малышева поразила зрителей необычным зрелищем, представив под объективами новых ведущих Первого канала.
Компанию блондинке составили артисты в образе бабушек. Сидя на лавочке, они жестикулировали перед камерой и резво двигали головами в карнавальных масках.
"Мои любимые старушки, милые сплетницы, которые иногда осуждают, если есть за что!" — иронично отметила Елена Малышева.
Таким образом она высмеяла людей, имеющих привычку обесценивать актуальные темы, о которых можно и нужно говорить.
Теледоктор напомнила зрителям, что новые ведущие Первого канала, которых она ради потехи взяла в эфир, это каждому знакомые лица. В современной России такие бабушки собираются едва ли не в каждом дворе, а Елена Малышева своеобразно "перевоспитывает" их благодаря шоу "Жить здорово!".