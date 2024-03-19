И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом

В 2007 году у супруги артиста обнаружили опухоль мозга, а в 2008-ом ее не стало. После этого Константин Хабенский пытался переключиться. И ему это удалось!

Семейная драма перевернула сознание актера, он стал по крупицам собирать остатки разрушенного счастья, которое оказалось непосредственно связано с жизнью других людей. Константин Хабенский основал благотворительный фонд помощи онкобольным, вызволив из беды множество пациентов и позволив части из них одолеть недуг.

Самоотверженная забота о других помогла актеру не только духовно возродиться, но и снова обрести крепкую семью, а также преуспеть в любимой профессии. Константин Хабенский женился, а также был назначен художественным руководителем Московского Художественного театра имени Чехова. Это событие стало значимым не только для самого артиста, но и для всего театрального сообщества.

За добрые дела Хабенскому все вернулось бумерангом. И поделом! В конце концов, Константин один из немногих мужчин в российском шоу-бизнесе с безупречной репутацией.

Однако сейчас худрук МХТ признается, что расплата "по заслугам" ему вернулась и за минувшие промахи. В молодости он заявлялся с жалобами к Олегу Табакову, который был его начальником и занимал ту же должность. Наконец, Константин Хабенский на собственном опыте познал, какого приходилось его легендарному боссу.

В труппе театра сейчас 111 человек, и все они приходят к худруку со своими амбициями и проблемами. И Хабенский понимает, что в былые времена доставлял Табакову неудобства, а теперь сам оказался в том же положении.

"В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг... Я вспоминаю Олега Павловича, который сидел, внутри улыбался, глядя на меня. Я не понимал эту улыбку. Сейчас я ее прекрасно понимаю", — поделился откровением Константин Хабенский.