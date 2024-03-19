Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась"

Вопреки всем теориям о смерти и коме Кейт Миддлтон, она все же появилась на публике. Принцессу Уэльскую заметили на прогулке с мужем.

Каких только слухов об исчезновении Кейт Миддлтон не ходило после того, как принцесса исчезла со всех радаров. Королевская особа официально объявила, что ей предстоит перенести плановую операцию на брюшную полость и с тех пор ее никто не видел и не слышал. Многие заявляли, что принцесса мертва, и эту информацию скрывают от британской общественности. Другие считали, что Кейт в коме.

Ситуацию обострил тот факт, что во дворце никак не комментировали состояние жены Уильяма. А затем в официальном блоге королевской семьи появился фейковый снимок Кейт, который то ли тотально отретушировали, то ли вовсе сгенерировали с помощью нейросетей. В Сети началась очередная волна паники поклонников.

И вот теперь стало известно, что таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон наконец "нашлась". Она вышла в свет вместе со своим супругом принцем Уильямом. Пару заметили на фермерском рынке вблизи их резиденции. Источник отмечает, что принцесса выглядела спокойной и расслабленной. Никаких следов тяжелой болезни замечено не было.

Впрочем, Кейт и Уильям редко когда передвигаются без своей свиты телохранителей. Охрана, в частности, следит за пронырливыми папарацци. Вот и на этот раз фотографам не удалось сделать снимок, чтобы доказать правдивость этой информации.

К слову, в Сети уже нашлись те, кто в эту новость не верит. Поклонники заявили, что их снова пытаются обмануть, запустив фейковую новость о том, что принцесса жива.

Ранее сообщалось, что принц Уильям появился на церемонии прощания без жены.