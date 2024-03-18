"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур

Певица заявила, что ждет всех поклонников на своих концертах и анонсировала продажу билетов.

Потерпевшая неудачу с концертами в России певица Кристина Орбакайте вернулась обратно в Штаты, где живет ее семья. Поговаривают, что выступления в Санкт-Петербурге и Москве, которые состоялись не так давно, стали последними в ее карьере на Родине. Однако на днях певица порадовала поклонников новостью: она запускает грандиозный гастрольный тур по городам Америки и Канады.

Информацию о грядущем событии заслуженная артистка РФ опубликовала у себя в социальных сетях. Она заявила, что программа концертов точно порадует ценителей ее творчества. Она обещала исполнить свои бессмертные хиты, а также песни, посвященные своей матери Алле Пугачевой.

"Готовьтесь к проникновенному исполнению главных хитов. Вас ждут не только любимые композиции, но и эксклюзивные премьеры, подарившие непередаваемые эмоции", – написала в своем блоге исполнительница песни "Пьяная вишня".

Концертный тур по двум странам Северной Америки артистка запланировала на осень. Однако билеты уже можно купить, подчеркнула дочь Примадонны. Первое выступление в рамках тура Орбакайте состоится в Торонто 19 сентября. Свое шоу исполнительница назвала "The Best", что переводится как "Лучшая".

Ранее рухнувшая со сцены Орбакайте заявила, что живет в России и не планирует никуда уезжать.