"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин

Певец Дмитрий Маликов славится своей искренней любовью к поклонникам, а особенно к их женской части. Недавно артист опубликовал очередное тому подтверждение.

Советский и российский эстрадный певец Дмитрий Маликов отправился в небольшой концертный тур. В начале марта он выступал в Нижнем Новгороде и привез оттуда большое количество подарков.

В своем личном телеграм-канале исполнитель хита "С чистого листа" тогда нежно обратился к поклонникам и искренне признался им в любви. Дмитрий Маликов называет свою связь с фанатами очень теплой.

Подписчики такой порыв души оценили крайне высоко. Многие поспешили отметить в комментариях, что 54-летний артист имеет невероятную энергетику и является чуть ли не самым душевным исполнителем на отечественной сцене.

После концерта в Нижнем Новгороде у звезды сцены был небольшой перерыв. В четверг, 14 марта, он прибыл со своей программой уже в другой российский город. Дмитрий Маликов выступил в Калужской областной филармонии и вновь очаровал поклонников.

После выступления к нему подбежали фанатки с просьбами дать заветный автограф. Находящегося на сцене Маликова одновременно удовлетворили несколько женщин своим вниманием и преданностью.

После концерта Дмитрий Маликов традиционно поблагодарил всех пришедших на его выступление зрителей. Он посвятил фанатам трогательный пост, отметив, что они "обалденные!".