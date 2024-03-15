"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста

Балерина Анастасия Волочкова продолжает выступать со своей собственной шоу-программой "Одержимость". Накануне артистка поделилась организационными моментами на странице своего блога.

Популярная российская артистка балета и общественный деятель Анастасия Волочкова давно не радовала поклонников новостями о личной жизни. Правда, в конце прошлого года она неожиданно заявила подписчикам личного блога, что в 2024-м обязательно пойдет под венец.

Личность жениха неизвестна не только фанатам звезды, но и ей самой. Однако балерина уверена, что в год Дракона, в который она родилась, спутник жизни обязательно появится. Но пока новостей о замужестве от балерины не поступало.

Сейчас Анастасия Волочкова во всю увлечена своим новым шоу "Одержимость". Балерина недавно даже встречалась с народной артисткой Надеждой Кадышевой. Совместное фото звезд, которое, к слову, было раскритиковано фанатами за излишний фотошоп, появилось на странице танцовщицы.

Анастасия Волочкова хоть и не получила от принца на белом коне обручальное колечко, зато стала сотрудничать с Надеждой Кадышевой. Фраза "Золотое кольцо" заиграла новыми красками с тех пор, как балерина стала повторять ее в личном блоге. Волочкова не устает повторять, что будет выступать в театре с таким названием — "Золотое кольцо".

В четверг, 14 марта, в блоге балерины появились видеоролики с подготовки к шоу. На размещенных кадрах 48-летняя Волочкова выглядит как девица на выданье. Удивительно, но Анастасия Волочкова опять завидная невеста – молода, свежа и хороша.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети / @volochkova_art

Артистка пригласила всех на концерт и призналась, что финальная репетиция особенно волнительна. Анастасия Волочкова всегда испытает небольшую тревогу перед выступлениями.