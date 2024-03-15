"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров

Знаменитого композитора знают все россияне. Он написал песни для многих звезд отечественной эстрады. Например, "Желтые тюльпаны" для Наташи Королевой, "Айсберг" для Аллы Пугачевой. Его музыкальные композиции часто становились хитами и пользовались огромной популярностью у слушателей. Сейчас Игорь Николаев активно занимается и своей творческой карьерой.
Новый год артиста начался с гастролей. Сейчас он активно дает концерты в разных городах. Несколько дней назад Игорь Николаев выступал в Стерлитамаке. По словам артиста, концерт получился очень душевным. После выступления в своем микроблоге музыкант разместил трогательный пост.
Как известно, поклонники музыкального композитора любят дарить ему подарки после концертов. Но презенты родных ни с чем не сравнятся. Дочь Вероника сделала артисту неожиданный сюрприз. Она нарисовала портрет звездного родителя. В семье Игоря Николаева пополнение детских шедевров. Исполнитель хита "Малиновое вино" разместил фотографии рисунков в своем микроблоге.
На одном из портретов артист стоит в очках с микрофоном, а на другом – задумчиво смотрит в даль. Стоит отметить, что над головой певца девочка написала трогательные слова – "Папа Игорь". Игорь Николаев отметил, что его поразил такой приятный сюрприз.
"И как она умеет в свои 8 лет запоминать и воспроизводить черты лица и передавать настроение человека?" – поинтересовался Игорь Николаев.
Ранее "Дни.ру" писали, что Игорь Николаев расставил приоритеты.