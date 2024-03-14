"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру

Фотография старшей внучки Михаила Боярского вызвала бурные реакции в Сети.



25-летняя внучка советского и российского артиста Михаила Боярского поздравила всех девушек с Международным женским днем, правда, в своеобразной манере. Катя Боярская опубликовала фотографию эротического характера, на которой начинающая певица позирует в черном топе с большим вырезом и демонстрирует полуобнаженную грудь.

"Поздравляю всех девушек с нашим днем! Весеннего настроения, море любви и внимания! Будьте счастливы! — написала внучка Боярского в личном блоге.

25-летняя Екатерина стала объектом обсуждения в социальных сетях. Публика восхищается не только талантами начинающей певицы, но и внешними данными, особенно впечатляющими формами пятого размера. Хотя Екатерина обладает музыкальным голосом, многие комментарии в Сети касаются только внешности девушки, подчеркивая, что внучка главного "мушкетера" страны достигла зрелости и воплотила образ обольстительной женщины.

Помимо "ярких" форм и поздравления, внучка Михаила Боярского поработала языком на камеру. Певица подразнила своих подписчиков, высунув язык, позируя на фоне цветов, а те и рады:

"Шикарная!"; "Какая же ты красивая"; "Какая ты куколка"; "Восхитительная девушка", — такие комментарии оставляют пользователи под фотографиями Екатерины Боярской.

Отметим, что совсем недавно внучка Михаила Боярского опубликовала видео со съемок фрагмента свежего трека артистки. На нем, впрочем, все как всегда: стройная талия, работа языком и самолюбование.