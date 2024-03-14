Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками

4-го января 2024-го года популярный тиктокер Дина Саева показала подарок от своего возлюбленного.

В 2024-ом году Дине Саевой исполнилось 24 года. В честь этого события молодой человек видеоблогера преподнес совсем нескромный подарок: 120 пар обуви общей стоимостью в пять миллионов рублей . Если учитывать, что кроссовки оригинальные, конечно. Напомним, что в октябре 2023-го года бизнесмена уличили в продаже фейковой обуви за сотни тысяч рублей.

Вот он — идеал красоты Дины Саевой: новый день — новая пара обуви. Однако любые кроссовки подлежат правильному уходу. Рассказываем, как убрать заломы и не допустить их в будущем.

ОБРАБОТКА ПАРОМ

Используйте обычный утюг с функцией пара или отпариватель. Сначала необходимо защитить материал обуви тонкой тканью или полотенцем, после чего аккуратно обработать паром нужную зону.

"БАНЯ" В ВАННОЙ

Пока вы принимаете душ, оставьте кроссовки за закрытыми дверями. Влага и туман помогут разгладить материал обуви, а также удалить неприятный запах, который может накапливаться со временем. После этой процедуры рекомендуется просушить кроссовки, избегая прямого воздействия солнечных лучей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ОБУВИ

Специальные вставки помогут сохранить форму кроссовок и предотвратить возможные деформации. Такие вставки можно приобрести в специализированных магазинах или заказать онлайн в зависимости от ваших предпочтений и размера обуви.

ПОРИСУЕМ?

Четвертый секрет ухода за кроссовками — скрытие заломов при помощи краски. Если у вас появились заломы, можно прибегнуть к такой технике. Для этого необходимо подобрать краску, соответствующую цвету кроссовок, и аккуратно покрасить "проблемные" участки. Такой метод поможет вернуть эстетическое восприятие обуви и отодвинуть момент покупки новой пары.

"БАБУШКИНА" ХИТРОСТЬ

Смажьте заломы ватным диском с использованием оливкового масла. Этот прием позволит разгладить материал и убрать заметные пятна или заломы. После такой процедуры рекомендуется протереть кроссовки сухой тканью, чтобы убрать остатки масла.

Таким образом, следуя этим пяти простым советам по уходу за обувью, вы сможете сохранить их в идеальном состоянии на протяжении долгого времени. Кроссовки — это не только важная часть гардероба Дины Саевой, но и отражение стиля и вкуса девушки. Поэтому не стоит забывать о том, что правильный уход за ними играет огромную роль в общем впечатлении, которое вы создаете.