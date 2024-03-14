Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком

В Сети появились снимки, на которых олимпийской чемпионке с нескрываемой любовью дарит поцелуй ее друг.

Звезда российского фигурного катания Алина Загитова часто публикует фото в своем блоге. Спортсменка не скрывает, что вокруг нее много тех, кто ее любит, и тех, кого любит она. Последние снимки в ее телеграм-канале говорят сами за себя – вот уж действительно любовь так любовь!

Вокруг именитой фигуристки собралась практически толпа красавчиков в ошейниках – это Масару и Кнопа. Питомцы Загитовой с нескрываемым удовольствием заглядывают в объектив камеры и любуются своей хозяйкой Алиной. Видимо, сложно остановиться.

В блоге знаменитости целая подборка фотографий с ее собаками. Поклонники застукали Алину Загитову на поцелуях с язычком пушистого друга. На опубликованном в Сети снимке заметно, как пес Масару лизнул фигуристку в лицо.

Спортсменка, вероятно, не ожидала такого поворота, поэтому на снимке запечатлены ее эмоции удивления. А вот пушистому добряку, похоже, очень даже понравилось таким образом демонстрировать свою преданность и любовь.

В комментариях к снимках поклонники выражали одно лишь восхищение и восторг. Также некоторые фанаты фигуристки разместили в комментариях открытки, на которых Алина Загитова обнимает своего четвероногого друга.

Ранее Алина Загитова опубликовала видео в своем телеграм-канале, где она выгуливает любимых питомцев. Спортсменка отметила, что среди четвероногих главный все же Масару – он ведет Кнопу вперед.

"Такая у нас дружная семейка!" – подытожила Алина Загитова в своем видеоролике.