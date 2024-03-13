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Воскресенье 24 марта

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Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024

Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024
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В середине июня состоится главное событие отечественного шоу-бизнеса – премия МУЗ-ТВ 2024. Имена практически всех ведущих уже известны.

В среду, 13 марта, в столице нашей родины – Москве состоялся пресс-завтрак в честь грядущей премии МУЗ-ТВ 2024. Это мероприятие стало особенно важным для многих, ведь последние несколько лет телеканал заветные статуэтки не раздавал. Помимо прочего, на встрече организаторов с прессой обсуждался вопрос касательно будущих ведущих шоу.

Генеральный директор телеканала Захар Бабин пообщался с журналистами. В беседе с представителями прессы он назвал имена четырех ведущих, которые точно будут сиять в этом году на премии МУЗ-ТВ 2024.

Лицами главного события отечественного шоу-бизнеса станут певицы Клава Кока и Лолита Милявская, шоумен Владимир Маркони и телеведущая Лера Кудрявцева. Представитель МУЗ-ТВ намекнул, что еще одним ведущим мероприятия может стать Дмитрий Нагиев.

Общаясь с представителями прессы, Захар Бабин сначала начал вспоминать тех, кто вел премии в разные годы. Одним из прошлых ведущих был как раз шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Генеральный директор МУЗ-ТВ отметил, что звезда сериала "Физрук" – личность уважаемая. Других подробностей касательно пропавшего из публичного пространства Нагиева Бабин предпочел не раскрывать.

"У нас есть еще один ведущий под вопросом", – рассказал представитель МУЗ-ТВ.

Кстати, побывавшая на встрече организаторов певица Лолита все еще расхлебывает последствия "почти голой" вечеринки блогера Ивлеевой. Ее присутствие в списках ведущих премии МУЗ-ТВ 2024 вызвало довольно много вопросов у прессы. Артистка пообещала журналистам, что ее внешний вид на грядущем мероприятии будет скромным.

13 марта 2024, 19:31
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся Дмитрий Нагиев

В фильме 1995 года "Экспресс до Пекина" Нагиев сыграл чеченского террориста.
В картине "Чистилище" будущий секс-символ также сыграл чеченца, но на этот раз - военного.
В "Каменской" Нагиев предстал суровым и принципиальным капитаном милиции.
В прошлом криминальный авторитет перевоплощается в учителя физкультуры.
В полюбившемся многим сериале "Кухня" Дмитрий Нагиев сыграл самого себя.
В "Возвращении мушкетеров" наш любимец - белокурый красавец, сын Атоса Леон.
Иуда из Кориафа, сериал "Мастер и Маргарита".
В телевизионном спектакле "Али-Баба и сорок разбойников" - настоящий бандит.
Юмористическая программа "Осторожно: модерн". Нагиев в роли проститутки Оли.
"Курьер из "Рая".
Нагиеву даже довелось воплотить на экране Пушкина.
Дмитрий Нагиев был ведущим скандальной программы "Окна".
Дмитрий Нагиев в великолепной физической форме, однако от своих походов в спортзал не в восторге.
Сейчас Дмитрий Нагиев ведет программы "Голос" и "Голос.Дети".

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