Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей

Телеведущая Ксения Бородина активно ведет свой блог в Сети. За жизнью звезды реалити "Дом-2" следят более 21 миллиона человек. И это, кажется, не предел.

Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина за словом в карман не полезет. Звезда скандально известного реалити славится излишней прямолинейностью и часто высказывает свое мнение, с которым не многие согласны. Чаще всего экс-ведущая "Дома-2" общается на различные острые темы с подписчиками своего блога в Сети. Накануне телеведущая вновь обратилась к поклонникам.

На этот раз 41-летняя Ксения Бородина решила обсудить важную для многих тему избавления от лишних килограммов. Звезда социальных сетей записала видеообращение и раскритиковала худеющих неправильными способами людей.

По мнению телеведущей, В России не любят полных женщин, поэтому многим приходится идти на крайние меры. Вместо того, чтобы сбрасывать вес с помощью спорта и правильного питания, некоторые представительницы прекрасного пола обращаются к хирургам. Ксения Бородина негодует из-за этого, ведь такой "легкий" способ может привести к печальным последствиям.

Ксения Бородина. Фото: соцсети / @borodylia

"Ну неужели ваше здоровье вам не дорого?", – сокрушается Ксения Бородина.

Ранее "Дни.ру" писали, что 8 марта Ксения Бородина отмечала свой 41-й день рождения. О том, как личные драмы помогли ведущей сказочно разбогатеть, читайте в нашей статье.