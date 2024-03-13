Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10?

Многие хиты эпохи 90-х популярны и по сей день. Их перепевают и изменяют звучание, однако суть остается прежней. Давайте поностальгируем и вспомним главные треки конца прошлого века.

Цветные лосины, начесы, эффектные тени и помада плотным слоем – именно так раньше наряжались девчонки на концерты популярных исполнителей. Парни, к слову, выглядели не менее ярко. Предлагаем читателям немного вспомнить былые времена и поучаствовать в нашем ностальгическом интерактиве.

Редакция "Дни.ру" подготовила тест, который определит, насколько хорошо вы знаете хиты 90-х. Правила предельно просты: отвечайте на вопросы (подпевать разрешается) и выбирайте один из предложенных вариантов: а,б или в. В конце статьи мы надежно спрятали верные ответы. Удачи!

1. Продолжите строчку "Он идет по дороге, он сегодня устал, он весь вечер сегодня ... "

а. Всю толпу ослеплял

б. В микрофон кричал

в. Как диджей отжигал

2. Заполните пробел из этой песни 90-х "Я оттолкнусь от скучных слов. Освобожусь от ... . Хочу, чтоб счастье стало нам с тобой наградой"

а. Сложных шагов

б. Крепких узлов

в. Тяжких оков

3. Куда хотел уехать мальчик из песни Мурата Насырова?

а. В Москву

б. В Тамбов

в. В Читу

4. Продолжите строчку "Ты обещала написать, обещала рассказать как живешь, как тебе там ... "

а. Сложно

б. Тошно

в. Классно

5. Заполните пробел из этого хита 90-х "Мы были не разлей вода с тобой так много лет. Тебе я верила всегда, — ... "

а. А теперь кричу вслед

б. Другой похожей нет

в. А ты вот мне и нет

6. Какой месяц упоминают в своей песне Иванушки International?

а. Июнь

б. Июль

в. Апрель

7. Какого цвета была машина в песне группы “Комбинация”?

а. Малиновая

б. Серебристая

в. Вишневая

8. Продолжите строчку этого популярного хита 90-х "В этот серый скучный вечер. Я тебя случайно встретил. Я позвал тебя с собою. И назвал своей ... "

а. Судьбою

б. Душою

в. Звездою

9. На что копил персонаж из песни "Хали-гали, паратрупер" в 10 лет?

а. На новый мопед

б. На новый велосипед

в. На новый мотоцикл

10. Заполните пробел из этой песни 90-х "Эта страна мне только снится, но светлый миг придет. И ... я совершу полет"

а. По подобию царицы

б. Как в любимой зарнице

в. На крылатой колеснице

Алена Свиридова. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com