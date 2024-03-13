Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10?

Цветные лосины, начесы, эффектные тени и помада плотным слоем – именно так раньше наряжались девчонки на концерты популярных исполнителей. Парни, к слову, выглядели не менее ярко. Предлагаем читателям немного вспомнить былые времена и поучаствовать в нашем ностальгическом интерактиве.
Редакция "Дни.ру" подготовила тест, который определит, насколько хорошо вы знаете хиты 90-х. Правила предельно просты: отвечайте на вопросы (подпевать разрешается) и выбирайте один из предложенных вариантов: а,б или в. В конце статьи мы надежно спрятали верные ответы. Удачи!
1. Продолжите строчку "Он идет по дороге, он сегодня устал, он весь вечер сегодня ... "
а. Всю толпу ослеплял
б. В микрофон кричал
в. Как диджей отжигал
2. Заполните пробел из этой песни 90-х "Я оттолкнусь от скучных слов. Освобожусь от ... . Хочу, чтоб счастье стало нам с тобой наградой"
а. Сложных шагов
б. Крепких узлов
в. Тяжких оков
3. Куда хотел уехать мальчик из песни Мурата Насырова?
а. В Москву
б. В Тамбов
в. В Читу
4. Продолжите строчку "Ты обещала написать, обещала рассказать как живешь, как тебе там ... "
а. Сложно
б. Тошно
в. Классно
5. Заполните пробел из этого хита 90-х "Мы были не разлей вода с тобой так много лет. Тебе я верила всегда, — ... "
а. А теперь кричу вслед
б. Другой похожей нет
в. А ты вот мне и нет
6. Какой месяц упоминают в своей песне Иванушки International?
а. Июнь
б. Июль
в. Апрель
7. Какого цвета была машина в песне группы “Комбинация”?
а. Малиновая
б. Серебристая
в. Вишневая
8. Продолжите строчку этого популярного хита 90-х "В этот серый скучный вечер. Я тебя случайно встретил. Я позвал тебя с собою. И назвал своей ... "
а. Судьбою
б. Душою
в. Звездою
9. На что копил персонаж из песни "Хали-гали, паратрупер" в 10 лет?
а. На новый мопед
б. На новый велосипед
в. На новый мотоцикл
10. Заполните пробел из этой песни 90-х "Эта страна мне только снится, но светлый миг придет. И ... я совершу полет"
а. По подобию царицы
б. Как в любимой зарнице
в. На крылатой колеснице
Правильные ответы: 1-б (В микрофон кричал), 2-в (Тяжких оков), 3-б (В Тамбов), 4-а (Сложно), 5-б (Другой похожей нет), 6-б (Июль), 7-в (Вишневая), 8-а (Судьбою), 9-б (На новый велосипед), 10-в (На крылатой колеснице).