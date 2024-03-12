После паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело

Пользователи Сети ошарашены известием. Что стало с супругой Ширвиндта?

Супруга популярного телеведущего моложе его на 32 года. Однако разница в возрасте вовсе не смущает звездную пару. Их отношения развивались постепенно. Сейчас они счастливы и занимаются воспитанием сына, которого Анастасия Ширвиндт подарила супруга три года назад. Правда, на днях стало известно, что жена Михаила Ширвиндта ушла из социальных сетей. Она решила взять паузу от виртуального сообщества.

Как оказалось, Анастасия Ширвиндт взяла паузу на две недели от своих социальных сетей. В результате, за это время она скорректировала свое питание, начала ежедневно тренироваться, писать художественную прозу, работать с картами таро, нашла время на чтение книг. Так, жена Михаила Ширвиндта прочитала 3 произведения и прослушала аудиокнигу. Кроме того, она разработала свою собственную систему поощрения.

"Много кардио – много хорошего кино", – поделилась Анастасия Ширвиндт.

Так, ей удалось посмотреть 5 сезон сериала "Фарго", фильмы "Убийца цветочной луны" и "Последняя дуэль". Однако с неудачами супруга Михаила Ширвиндта за эти две недели также столкнулась. Оказалось, что Анастасия Ширвиндт всегда тяжело дышала из-за астмы. Она даже купила курс по дыханию, но, по словам писательницы, он туго идет.

"Опыт паузы от генерирования контента и внешнего общения учит меня не только лучше слышать себя...,но и не откладывая реализовывать задуманное", – признается Анастасия Ширвиндт.

В планах у супруги Михаила Ширвиндта начать рисовать, освоить гончарный круг и связать свитер. Правда, у нее была надежда на этот раз обойтись без паузы от социальных сетей. Однако вот уже как две недели Анастасия Ширвиндт не выходит на связь к поклонникам.