Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"?

Эту картину многие пересматривали уже несколько раз. Проверьте, хорошо ли вы запомнили детали фильма "Бриллиантовая рука"?

"Бриллиантовая рука" — советский криминально-комедийный фильм, выпущенный в 1969 году. Режиссером картины является Леонид Гайдай. Фильм стал культовым и одним из самых популярных советских кинокартин. Стоит отметить, что он остается любимым и узнаваемым для зрителей всех поколений. "Дни.ру" предлагают вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука".

Вопрос 1. В начале фильма зритель видит заставку с заголовком "Кинороман в двух частях из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом". Вспомните, как называлась первая часть?

А) Контрабандисты

Б) Костяная нога

В) Бриллиант почти не виден

Вопрос 2. На какой улице жил главный герой фильма Семен Горбунков?

А) Морская улица

Б) Корабельная улица

В) Приморская улица

Вопрос 3. Где жена Семена Горбункова прятала пистолет, который ему вручил капитан милиции?

А) В комоде

Б) В банке с сахаром

В) Под кроватью

Вопрос 4. Как назывался ресторан, в котором питался Семен Горбунков?

А) Морской бриз

Б) Летучий Нептун

В) Плакучая ива

Вопрос 5. Продолжите цитату Контрабандиста Лелика "Если человек идиот..."

А) То это надолго

Б) То ничего не сделаешь

В) То нечего с него взять

Правильные ответы