ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ?

В русском языке есть немало подводных камней. Но вы справитесь с задачей – не так ли?

﻿Великий русский язык так сложен и многообразен, что порой освоить все его премудрости не удается многим россиянам. Однако есть и феноменальные мудрецы из РФ и бывших стран СССР. В том числе удается блеснуть умом казахам, белорусам, киргизам, таджикам. Попробуйте проверить себя! Все ли вы знаете? Пройдите тест по русскому языку, а ответы будут в конце.

1. Найдите соответствие между фразой и ее автором:



1. А судьи кто?



2. Здесь будет город заложен назло надменному соседу

3. Мужичок с ноготок

4. Маменькин сынок





А) Пушкин В) Горький С) Фонвизин D) Грибоедов Е) Некрасов





2. Где связь между фразеологизмом на русском и его источником?





1. художественная литература

2. Библия

3. фольклор





А) красна девица; В) петь дифирамбы; С) камень преткновения; D) на деревню дедушке.





3. Найдите соответствие между фразеологизмом и его источником:





1. Библия

2. профессиональная

терминология

3. историческое событие





А) стричь под одну гребенку; В) скелет в шкафу; С) блудный сын;

D) вот тебе, бабушка, и Юрьев день.





4. Определите связь между фразеологизмом и его источником:



1. художественная

литература

2. Библия

3. фольклор





А) вавилонское столпотворение; В) демьянова уха; С) сизифов труд; D) ясно солнышко.









5. Соотнесите фразеологизм и его источник:





1. профессиональная терминология

2. историческое событие

3. иностранное выражение





А) рубить бороды; В) мертвые души; С) снимать стружку; D) как на иголках.





6. Найдите соответствие между фразеологизмами и их синонимами:





1. чесать языком

2. считать ворон

3. след простыл

4. с гулькин нос





А) лить воду; В) бить баклуши; С) поминай как звали; D) без царя в голове; Е) кот наплакал





7. Где связь между автором и цитатой?





1. А. Пушкин

2. М. Кольцов

3. В. Маяковский

4. М. Булгаков





А) Дело пахнет керосином; В) Рукописи не горят; С) Умом Россию не понять; D) Поверять алгеброй гармонию; Е) Никаких гвоздей









Правильные ответы на тест:

1. 1d, 2a, 3e, 4c

2. 1d, 2c, 3a

3. 1c, 2a, 3d

4. 1b, 2a,3d

5. 1c, 2a, 3d

6. 1a, 2b, 3c, 4e

7. 1d, 2a, 3e, 4b

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