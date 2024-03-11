ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ?

В русском языке есть немало подводных камней. Но вы справитесь с задачей – не так ли?
Великий русский язык так сложен и многообразен, что порой освоить все его премудрости не удается многим россиянам. Однако есть и феноменальные мудрецы из РФ и бывших стран СССР. В том числе удается блеснуть умом казахам, белорусам, киргизам, таджикам. Попробуйте проверить себя! Все ли вы знаете? Пройдите тест по русскому языку, а ответы будут в конце.
1. Найдите соответствие между фразой и ее автором:
1. А судьи кто?
2. Здесь будет город заложен назло надменному соседу
3. Мужичок с ноготок
4. Маменькин сынок
А) Пушкин В) Горький С) Фонвизин D) Грибоедов Е) Некрасов
2. Где связь между фразеологизмом на русском и его источником?
1. художественная литература
2. Библия
3. фольклор
А) красна девица; В) петь дифирамбы; С) камень преткновения; D) на деревню дедушке.
3. Найдите соответствие между фразеологизмом и его источником:
1. Библия
2. профессиональная
терминология
3. историческое событие
А) стричь под одну гребенку; В) скелет в шкафу; С) блудный сын;
D) вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
4. Определите связь между фразеологизмом и его источником:
1. художественная
литература
2. Библия
3. фольклор
А) вавилонское столпотворение; В) демьянова уха; С) сизифов труд; D) ясно солнышко.
5. Соотнесите фразеологизм и его источник:
1. профессиональная терминология
2. историческое событие
3. иностранное выражение
А) рубить бороды; В) мертвые души; С) снимать стружку; D) как на иголках.
6. Найдите соответствие между фразеологизмами и их синонимами:
1. чесать языком
2. считать ворон
3. след простыл
4. с гулькин нос
А) лить воду; В) бить баклуши; С) поминай как звали; D) без царя в голове; Е) кот наплакал
7. Где связь между автором и цитатой?
1. А. Пушкин
2. М. Кольцов
3. В. Маяковский
4. М. Булгаков
А) Дело пахнет керосином; В) Рукописи не горят; С) Умом Россию не понять; D)
Поверять алгеброй гармонию; Е) Никаких гвоздей
Правильные ответы на тест:
1. 1d, 2a, 3e, 4c
2. 1d, 2c, 3a
3. 1c, 2a, 3d
4. 1b, 2a,3d
5. 1c, 2a, 3d
6. 1a, 2b, 3c, 4e
7. 1d, 2a, 3e, 4b
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