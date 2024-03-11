Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7?

Заскучали? Предлагаем немного размять мозги и решить наши хитрые задачи на смекалку. Попробуйте набрать 7 из 7.

Помните времена, когда нам, пожалуй, всем приходилось выполнять задания на логику? Предлагаем это повторить. Давайте проверим, сможете ли вы, будучи уже взрослыми, решить хитрые задачи на смекалку.

Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей тест, состоящий из 7 вопросов. Ваша цель – ответить правильно на все. Верные решения мы надежно спрятали в конце статьи. Удачи!

1. В каких случаях число называют фруктом?

а. Когда приходится расплачиваться фруктами

б. Когда считают дольки у апельсина

в. Когда на стрельбище выбивают "десятку"

2. Двенадцать ног, шесть глаз, три головы, три хвоста и 15 копеек. Кто или что это?

а. Три богатыря

б. Две собаки и один кот

в. Три поросенка

3. В окно влетели три мухи. Какова вероятность того, что через 15 секунд они будут находиться в одной плоскости?

а. Три точки всегда образуют одну плоскость

б. 50%

в. Вероятность – 0%

4. У него нет головы, но есть шляпа. Нет ботинка, но есть нога. Кто или что это?

а. Вешалка

б. Гриб

в. Гвоздь

5. Сын отца ткача – портной. Кем приходится ткач портному?

а. Отцом

б. Сыном

в. Дедом

6. Купили 9 отрезков ткани. Красных столько же, сколько зеленых, но больше, чем синих. А желтых больше, чем зеленых. Сколько всего было красных, зеленых, синих и желтых отрезков ткани?

а. 2 синих, 3 красных, 3 зеленых, 4 желтых

б. 1 синий, 1 красный, 3 зеленых, 4 желтых

в. 1 синий, 2 красных, 2 зеленых, 4 желтых

7. Из куска ткани сшили наволочки, отрезая по 2 метра на каждую. Сколько всего получилось наволочек и сколько сделали разрезов, если всего в куске ткани было 6 метров?

а. 4 наволочки и 3 разреза

б. 3 наволочки и 2 разреза

в. 6 наволочек и 5 разрезов

Фото: Freepik.com

Правильные ответы: 1-в (когда на стрельбище выбивают "десятку"), 2-в (три поросенка), 3-а (три точки всегда образуют одну плоскость), 4-б (гриб), 5-а (отцом), 6-в (1 синий, 2 красных, 2 зеленых, 4 желтых), 7-б (3 наволочки и 2 разреза).