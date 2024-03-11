Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку

Помните те времена, когда вы лихо решали задачки со "звездочкой" в школе? Проверьте свой навык – насколько хорошо вы справитесь с этим сегодня? Предлагаем вам пройти тест, в котором много логических ребусов. Чтобы решить эти задачки, требуется подключить смекалку – простыми вычислениями здесь не обойтись. Давайте начнем?
1. Пять работников за 5 часов прокладывают 5 метров асфальта. Вопрос: сколько работников за 100 часов проложат 100 метров асфальта?
а) 5;
б) 10;
в) 15.
2. В доме проживают шесть сыновей. У каждого сына есть родная сестра. Сколько всего детей проживает в доме?
а) семь;
б) восемь;
в) девять.
3. Три яблока поделили между собой два сына и два отца. При этом каждый съел по целому яблоку. Как это понять?
а) никак – этому нет объяснения;
б) яблок было четыре;
в) яблоки ели три человека.
4. Угадайте, сколько лет внуку, сыну и дедушке, исходя из того, что сыну дедушки столько же семидневок, сколько внуку дней, а внуку столько же месяцев, сколько лет деду. Если сложить годы сына, внука и деда, то получится 100.
а) 4 + 36 + 60 = 100;
б) 5+35+60= 100;
в) 6+ 34 +60 = 100.
5. У Ивана сестер и братьев равное количество. А у сестры Ивана вдвое меньше сестер, чем братьев. Сколько всего братьев и сестер вместе с Иваном?
а) пятеро;
б) шестеро;
в) семеро.
Результаты:
Если вы ответили правильно на 5 вопросов теста из 5, это означает, что ваша логика прекрасно работает! Это великолепный результат!
Если вы ответили правильно на 4 вопроса из 5, это означает, что у вас очень хорошо с логикой и смекалкой! Но кто не ошибается?
Если вы ответили правильно на 3 вопроса из 5, это означает, что вам можно еще потренировать свою логику на других задачках. Но и это неплохой результат!