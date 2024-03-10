Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10!

Представляем тест, который позволит вам погрузиться в мир загадочных и редко употребляемых слов.

Русский язык – это удивительный мир загадок и открытий. Он богат на слова, которые порой могут поставить в тупик даже самых искушенных любителей литературы и истории языка. Особенно это касается произведений 18-19 веков, где авторы часто использовали выражения и термины, которые могут быть незнакомы современному читателю.

Мы предлагаем вам проверить свои знания и узнать, насколько хорошо вы знакомы с богатством русского языка. Этот тест не только развлечет вас, но и позволит открыть для себя много нового и интересного. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном приключении и докажите, что вы настоящий ценитель русского словесного искусства!