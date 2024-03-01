Киселев достал компромат на SHAMAN? Скандал на "Золотом граммофоне" получил продолжение

Чем популярнее становится SHAMAN, тем чаще он сталкивается с критикой со стороны коллег.

Еще десять лет назад мало кто знал о творческих способностях Ярослава Дронова. Тогда он только покорял музыкальный Олимп, выступая на различных программах. Всенародную славу SHAMAN обрел лишь два года назад. Однако чем популярнее становится автор и исполнитель песен, тем чаще он сталкивается с критикой со стороны коллег.

Ряд представителей российского шоу-бизнеса довольно скептически, если не негативно, относятся к деятельности музыканта. Не скрывая раздражения, некоторые заявляют, мол SHAMAN не искренен в своем патриотизме, а всего лишь является чьим-то проектом.

Продюсер Владимир Киселев тоже не против покритиковать Ярослава Дронова. О молодой звезде он высказывался много раз и довольно резко, от чего журналисты после скандала на "Золотом граммофоне" заподозрили, что лидер группы "Земляне" достал компромат на певца.

Дело в том, что гостям музыкальной премии раздали папки с некими материалами, содержание которых осталось загадкой. Компромат там был или нет, тоже неизвестно. Однако скандал получил продолжение. Судя по заявлению пресс-службы продюсера, SHAMAN может не переживать.

"В папках нет никакого "компромата", как писали некие издания", – подчеркнули представители Владимира Киселева.

Кстати, для вам нравится SHAMAN, то можете пройти тест от "Дни.ру", посвященный творчеству певца.